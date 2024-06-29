「一番くじ NieR:Automata Ver1.1a」本日より順次発売！A賞は2Bとポッド042のフィギュア
【一番くじ NieR:Automata Ver1.1a】
6月29日 順次発売
価格：1回800円
【各等賞一覧】
(C)SQUARE ENIX／人類会議
6月29日 順次発売
価格：1回800円
BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ NieR:Automata Ver1.1a」を6月29日より順次発売する。価格は1回800円。
本商品は、アニメ「NieR:Automata Ver1.1a」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞には2Bのフィギュア、B賞には2Bのアートスケールフィギュア（約20cm）がラインナップする。そのほかに、2B、9S、A2のイラストボード、絵皿、ちょこのっこアクリルスタンドなどが取り揃えられている。
ラストワン賞には、素顔状態の2Bフィギュアが用意されている。
「一番くじ NieR:Automata Ver1.1a」ラインナップ
【各等賞一覧】
A賞：2B フィギュア
B賞：2B アートスケールフィギュア
C賞：イラストボード 2B
D賞：イラストボード 9S
E賞：イラストボード A2
F賞：絵皿
G賞：ちょこのっこアクリルスタンド
H賞：キャンバス風ボード
ラストワン賞：2B フィギュア ラストワンver.
ダブルチャンスキャンペーン：2B アートスケールフィギュア
A賞：2B フィギュア
B賞：2B アートスケールフィギュア
C賞：イラストボード 2B
D賞：イラストボード 9S
E賞：イラストボード A2
F賞：絵皿
G賞：ちょこのっこアクリルスタンド
H賞：キャンバス風ボード
ラストワン賞：2B フィギュア ラストワンver.
ダブルチャンスキャンペーン
期間：発売日～9月末日
B賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は30個。
(C)SQUARE ENIX／人類会議
※発売日は流通により前後する場合があります。