今日の歴史（６月２９日）
１９５０年：米極東軍のマッカーサー司令官が韓国前線を初視察
１９６２年：国家再建最高会議が５項目の言論政策を発表
１９８７年：民主正義党の盧泰愚（ノ・テウ）代表が、大統領直接選挙制への改憲実施、金大中（キム・デジュン）氏の赦免・復権、政治犯の釈放など８項目の時局収拾案を盛り込んだ六・二九宣言（民主化宣言）を発表
１９９３年：陸軍部隊をソマリアの国連平和維持活動（ＰＫＯ）に派遣
１９９５年：ソウル・瑞草区の三豊百貨店が崩壊（５０２人死亡、９３７人負傷）
１９９８年：金融監督委員会が都市銀行５行の統廃合を確定
２００１年：北京の国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）に駆け込み脱北したチャン・ギルスさん一家７人がソウル入り
２００２年：韓国海軍が黄海の延坪島近海で北朝鮮海軍と交戦（第２延坪海戦）、韓国側は高速艇１隻が沈没し６人死亡、１９人負傷
２０１８年：在韓米軍基地キャンプ・ハンフリー（京畿道平沢市）で、ソウルの竜山基地から移転した在韓米軍司令部の新庁舎開館式
１９６２年：国家再建最高会議が５項目の言論政策を発表
１９８７年：民主正義党の盧泰愚（ノ・テウ）代表が、大統領直接選挙制への改憲実施、金大中（キム・デジュン）氏の赦免・復権、政治犯の釈放など８項目の時局収拾案を盛り込んだ六・二九宣言（民主化宣言）を発表
１９９３年：陸軍部隊をソマリアの国連平和維持活動（ＰＫＯ）に派遣
１９９８年：金融監督委員会が都市銀行５行の統廃合を確定
２００１年：北京の国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）に駆け込み脱北したチャン・ギルスさん一家７人がソウル入り
２００２年：韓国海軍が黄海の延坪島近海で北朝鮮海軍と交戦（第２延坪海戦）、韓国側は高速艇１隻が沈没し６人死亡、１９人負傷
２０１８年：在韓米軍基地キャンプ・ハンフリー（京畿道平沢市）で、ソウルの竜山基地から移転した在韓米軍司令部の新庁舎開館式