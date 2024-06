「台湾祭」初の飲食店！「台湾祭STORE 」横浜ワールドポーターズ店

「台湾祭」初の飲食店が横浜ワールドポーターズのリニューアル第2期に合わせ、2024年7月11日(木)にオープンします。

「台湾祭STORE 」横浜ワールドポーターズ店

オープン日: 2024年7月11日(木)

営業時間 : 10:30〜21:00

※営業時間・休業日は横浜ワールドポーターズに準ずる

所在地 : 〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2丁目2-1

横浜ワールドポーターズ1F

電話番号 : 050-1807-6310

問合わせ :

yokohama@taiwan-store.com

「台湾祭」開催期間中にしか食べることのできない台湾夜市の味をいつでも楽しめます。

店内では、約50席の客席で、できたての台湾料理を味わうことができ、食べ歩き・持ち帰り用にテイクアウトが可能で、一角に物販コーナーも併設しています。

台湾夜市をイメージした店内には、現地台湾で老舗屋台が多く集まる「寧夏夜市」の賑わいを描いたアートが壁面を飾ります。

小籠包や牛肉麺(ニューローメン)、魯肉飯などの定番グルメを大満足のセットメニューで提供。

ティータイムには、タピオカミルクティーはもちろん、豆花(トウファ)、地瓜球(ディーグゥアーチョウ)、水果茶(シュイゴーチャ)など、人気の台湾スイーツを用意。

ディナータイムには、台湾ビールと大鶏排(ダージーパイ)で乾杯して下さい。

「毎日食べれる台湾グルメ」をコンセプトに、飽きのこない工夫も。

香りに特徴のある五香粉(ウーシャンフェン)などの台湾スパイスや辛味調味料を試すことが出来、“味変”アイテムで同じメニューでも毎回飽きのこない味を楽しめます。

●夏季限定メニュー

また、夏季限定メニューとして、大人気ふわとろ食感の「雪花氷(シュエファビン)」やブーム目前の台湾フルーツティー「水果茶(シュイゴーチャ)」も登場。

●おすすめメニュー

[セットメニュー]※すべて税込価格

(魯肉飯セット 1,100円/牛肉麺セット 1,400円/点心セット 1,200円/鹹豆漿セット 1,100円)

物販コーナーには、「毎日食べたい台湾グルメ」をコンセプトに、日々の食卓やティータイムをイメージした商品やアイデアがたっぷり詰まっています。

台湾土産の定番、鳳梨酥(パイナップルケーキ)や、台湾で日常的に食べられるスナック菓子、肉・魚・野菜、何にでも使え、焼・煮・つけだれなど様々な使い方が出来る万能調味料「沙茶醤(サーチャージャン)」や、時間のない時にも茹でるだけで台湾風の食卓になる乾麺シリーズなど、毎日の“食”のシーンを豊かにしたり、簡単に台湾風アレンジが出来るアイデア商品が用意されています。

台湾祭STORE 横浜ワールドポーターズ店は、台湾に行ったことのある方も、ない方も、台湾の魅力を存分に感じることが出来ます。

