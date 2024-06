野外プールサイドパーティ「マリーナサンセット」24年もリビエラ逗子マリーナで、出演者＆チケット情報

野外プールサイドパーティ「マリーナサンセット(MARINA SUNSET)」が、2024年8月3日(土)・4日(日)に開催される。

「マリーナサンセット」とは?

2022年に初開催された「マリーナサンセット」は、横浜⾚レンガ倉庫で行われている野外音楽フェス「グリーンルーム フェスティバル」の公式アフターパーティー。アーティストやDJによる音楽ライブを中心に、ビーチカルチャーを背景に持つアーティストの作品展示、様々な店舗が出店するマーケットなど、様々なプログラムが楽しめる。

アコースティック編成のスペアザ、SIRUP、TENDREら出演

2024年は、SPECIAL OTHERS(スペシャル・アザース)のメンバーによるアコースティックプロジェクト・SPECIAL OTHERS ACOUSTIC、音楽家・作曲家・DJ・プロデューサーと多彩な顔を持つ大沢 伸一、日本を代表するR&Bシンガーのひとり・SIRUP(シラップ)、様々な楽器を操るマルチプレイヤー・TENDRE(テンダー)、エレクトロポップバンド・Hot Chip(ホット・チップ)のフロントマンであるAlexis Taylor(アレクシス・テイラー)らが出演する。

出演アーティスト

■8月3日(土)

toconoma・SPECIAL OTHERS ACOUSTIC・Michael Kaneko・Kan Sano・大沢伸一

...and more



■8月4日(日)

SIRUP・TENDRE・関口シンゴ・Nenashi Alexis Taylor(Hot Chip) DJ Set・CAPTAIN VINYL

...and more

開催概要

「マリーナサンセット'24」

開催日:2024年8月3日(土)・4日(日)

会場:リビエラ逗子マリーナ

チケット

一般チケット発売中

価格:

・1日券 8,000円

・2日通し券 12,000円

取扱プレイガイド:イープラス、ローチケ、ぴあ、楽天、Zaiko

