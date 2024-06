【figma 早瀬ユウカ】2025年2月 発売予定価格:9,900円

マックスファクトリーは、アクションフィギュア「figma 早瀬ユウカ」を2025年2月に発売する。価格は9,900円。6月28日より予約受付を開始した。

本商品はスマートフォン用RPG「ブルーアーカイブ」のキャラクター「早瀬ユウカ」をアクションフィギュア化したもの。ゲーム内の制服姿が再現されパーカーやベルト、特徴的な頭部のヘイローなども造形されている。各部可動によって様々なポーズを取ることができる。

表情パーツは「通常顔」、「笑顔」、「焦り顔」の3種類が付属し、オプションパーツとして「サブマシンガン×2」「関数電卓」「アクションスカート」などがついてくる。

また、グッドスマイルカンパニー公式ショップ特典として「目閉じ顔」がついてくる。

figma 早瀬ユウカ

2025年2月 発売予定

価格:9,900円

サイズ:全高約145mm

グッドスマイルカンパニー公式ショップ特典「目閉じ顔」

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。