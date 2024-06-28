【大雨警報】神奈川県・横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町に発表
気象台は、午後10時33分に、大雨警報（土砂災害）を横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】神奈川県・横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町に発表
神奈川県では、29日明け方まで土砂災害に、28日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■横浜市
□大雨警報
・土砂災害
28日夜遅くに警戒
・浸水
28日夜遅くに警戒
1時間最大雨量 15mm
■川崎市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
28日夜遅くに警戒
1時間最大雨量 10mm
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日未明から29日明け方にかけて警戒
■平塚市
□大雨警報
・土砂災害
29日明け方にかけて警戒
・浸水
28日夜遅くに警戒
1時間最大雨量 10mm
■鎌倉市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日未明から29日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 15mm
■小田原市
□大雨警報
・土砂災害
29日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 15mm
■逗子市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日未明から29日明け方にかけて警戒
■三浦市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日未明から29日明け方にかけて警戒
■秦野市
□大雨警報
・土砂災害
29日明け方にかけて警戒
・浸水
28日夜遅くに警戒
1時間最大雨量 15mm
■厚木市
□大雨警報
・土砂災害
29日明け方にかけて警戒
・浸水
28日夜遅くに警戒
1時間最大雨量 15mm
■大和市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
28日夜遅くに警戒
1時間最大雨量 10mm
■伊勢原市
□大雨警報
・土砂災害
29日明け方にかけて警戒
・浸水
28日夜遅くに警戒
1時間最大雨量 15mm
■海老名市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
28日夜遅くに警戒
1時間最大雨量 10mm
■南足柄市
□大雨警報
・土砂災害
29日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 20mm
■葉山町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日未明から29日明け方にかけて警戒
■大磯町
□大雨警報
・土砂災害
29日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 10mm
■二宮町
□大雨警報
・土砂災害
28日夜遅くに警戒
■中井町
□大雨警報
・土砂災害
29日明け方にかけて警戒
■大井町
□大雨警報
・土砂災害
29日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 10mm
■松田町
□大雨警報
・土砂災害
29日明け方にかけて警戒
■山北町
□大雨警報
・土砂災害
29日明け方にかけて警戒