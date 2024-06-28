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気象台は、午後10時33分に、大雨警報（土砂災害）を横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】神奈川県・横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町に発表

神奈川県では、29日明け方まで土砂災害に、28日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■横浜市
□大雨警報
・土砂災害
　28日夜遅くに警戒
・浸水
　28日夜遅くに警戒
　1時間最大雨量　15mm

■川崎市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　28日夜遅くに警戒
　1時間最大雨量　10mm

■横須賀市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日未明から29日明け方にかけて警戒

■平塚市
□大雨警報
・土砂災害
　29日明け方にかけて警戒
・浸水
　28日夜遅くに警戒
　1時間最大雨量　10mm

■鎌倉市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日未明から29日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　15mm

■小田原市
□大雨警報
・土砂災害
　29日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　15mm

■逗子市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日未明から29日明け方にかけて警戒

■三浦市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日未明から29日明け方にかけて警戒

■秦野市
□大雨警報
・土砂災害
　29日明け方にかけて警戒
・浸水
　28日夜遅くに警戒
　1時間最大雨量　15mm

■厚木市
□大雨警報
・土砂災害
　29日明け方にかけて警戒
・浸水
　28日夜遅くに警戒
　1時間最大雨量　15mm

■大和市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　28日夜遅くに警戒
　1時間最大雨量　10mm

■伊勢原市
□大雨警報
・土砂災害
　29日明け方にかけて警戒
・浸水
　28日夜遅くに警戒
　1時間最大雨量　15mm

■海老名市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　28日夜遅くに警戒
　1時間最大雨量　10mm

■南足柄市
□大雨警報
・土砂災害
　29日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　20mm

■葉山町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日未明から29日明け方にかけて警戒

■大磯町
□大雨警報
・土砂災害
　29日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　10mm

■二宮町
□大雨警報
・土砂災害
　28日夜遅くに警戒

■中井町
□大雨警報
・土砂災害
　29日明け方にかけて警戒

■大井町
□大雨警報
・土砂災害
　29日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　10mm

■松田町
□大雨警報
・土砂災害
　29日明け方にかけて警戒

■山北町
□大雨警報
・土砂災害
　29日明け方にかけて警戒