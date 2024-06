Fear, and Loathing in Las Vegasの新曲「Fist for the New Era」が、『Yogibo presents 超RIZIN.3』のABEMAオリジナルテーマソングに決定した。ABEMAは、格闘技イベントRIZINが2024年7月28日(日)にさいたまスーパーアリーナにて開催する<Yogibo presents 超RIZIN.3>を「ABEMA PPV ONLINE LIVE」にて全試合生中継する。

リリース情報



『The Animals in Screen IV-15TH ANNIVERSARY SHOW 2023 at NIPPON BUDOKAN-』2024/6/19日(水) 発売・Blu-ray初回限定盤:2Blu-ray(LIVE本編・AI Animation MV)+メンバーロングインタビューブックVIZL-2316 税抜 \7,364(税込 \8,100)・Blu-ray通常盤:Blu-ray(LIVE本編) VIXL-455 税抜 \ 6,000(税込 \6,600)・DVD初回限定盤:2DVD(LIVE本編・AI Animation MV)+メンバーロングインタビューブックVIZL-2317 税抜 \6,909(税込 \7,600)・DVD通常盤:DVD(LIVE本編) VIBL-1139 税抜 \5,545(税込 \6,100)<収録楽曲>GreedyShake Your BodyRave-up TonightAin't That So AwesomeThoughtless Words Have No Value But Just a NoiseLet Me HearLey-LineLLLDDive in Your FaithVirtue and ViceWhere You BelongStarburstReturn to ZeroJust AwakeDon't Suffer AloneSHINEMy Dear Lady, Will You Dance With Me Tonight?Step of TerrorParty BoysBreak Out Your Stained BrainTwilightEvolution〜Entering The New World〜CrossoverLove at First Sight*初回限定盤付属【AI Animation MV】Ain't That So AwesomeLLLDDive in Your FaithStarburstJust AwakeSHINEParty Boys