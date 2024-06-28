Fear, and Loathing in Las Vegas、新曲「Fist for the New Era」が『超RIZIN.3』のABEMAオリジナルテーマソングに決定
Fear, and Loathing in Las Vegasの新曲「Fist for the New Era」が、『Yogibo presents 超RIZIN.3』のABEMAオリジナルテーマソングに決定した。
ABEMAは、格闘技イベントRIZINが2024年7月28日（日）にさいたまスーパーアリーナにて開催する＜Yogibo presents 超RIZIN.3＞を「ABEMA PPV ONLINE LIVE」にて全試合生中継する。
●So (Clean Vo)コメント
新曲の「Fist for the New Era」では、“人生を懸けた闘い”や、“因縁の対決”がテーマになっており、今回の『超RIZIN.3』に華を添えられるようにつくった作った楽曲ですので、ぜひ皆さん聴いてみてください
●Taiki (Gt/Cho) コメント
（『超RIZIN.3』の注目カードについて）やはり、朝倉選手と平本選手の因縁に決着がつき、この物語がどのように終止符を打つのかが気になります。また、扇久保選手と神龍選手の師弟対決も気になります。会見でも煽り合っていたし、試合内容が気になり楽しみですね。
配信情報
【楽曲配信URL】https://LASVEGAS.lnk.to/fftne
※本リンクは6月29日（土）0時より有効
ライブ・イベント情報
10/10(木) 愛知 名古屋 DIAMOND HALL
10/11(金) 静岡 浜松 Live House 浜松窓枠
10/15(火) 東京 新宿 Zepp Shinjuku
10/18(金) 広島 広島 LIVE VANQUISH
10/20(日) 岡山 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM
10/25(金) 福岡 福岡 LIVEHOUSE CB
10/27(日) 大分 大分 T.O.P.S BittsHALL
11/1(金) 宮城 仙台 darwin
11/2(土) 岩手 盛岡 CLUB CHANGE WAVE
11/7(木) 埼玉 さいたま HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3
11/8(金) 千葉 柏 柏PALOOZA
11/15(金) 京都 京都 KYOTO MUSE
11/17(日) 大阪 大阪 なんばHatch
11/29(金) 石川 金沢 EIGHT HALL
12/1(日) 新潟 新潟 NIIGATA LOTS
12/20(金) 兵庫 神戸 VARIT.
●チケット販売スケジュール
VEGA STATION先行／6/30(日)22:00〜7/14(日)23:59
https://vegastation.jp
オフィシャルWEB先行／7/21(日)16:00〜8/4(日)23:59
https://eplus.jp/falilv/
一般発売／9/7(土)10:00〜
リリース情報
2024/6/19日(水) 発売
・Blu-ray初回限定盤：2Blu-ray(LIVE本編・AI Animation MV)+メンバーロングインタビューブック
VIZL-2316 税抜 \7,364(税込 \8,100)
・Blu-ray通常盤：Blu-ray(LIVE本編) VIXL-455 税抜 \ 6,000(税込 \6,600)
・DVD初回限定盤：2DVD(LIVE本編・AI Animation MV)+メンバーロングインタビューブック
VIZL-2317 税抜 \6,909(税込 \7,600)
・DVD通常盤：DVD(LIVE本編) VIBL-1139 税抜 \5,545(税込 \6,100)
＜収録楽曲＞
Greedy
Shake Your Body
Rave-up Tonight
Ain't That So Awesome
Thoughtless Words Have No Value But Just a Noise
Let Me Hear
Ley-Line
LLLD
Dive in Your Faith
Virtue and Vice
Where You Belong
Starburst
Return to Zero
Just Awake
Don't Suffer Alone
SHINE
My Dear Lady, Will You Dance With Me Tonight?
Step of Terror
Party Boys
Break Out Your Stained Brain
Twilight
Evolution〜Entering The New World〜
Crossover
Love at First Sight
＊初回限定盤付属
【AI Animation MV】
Ain't That So Awesome
LLLD
Dive in Your Faith
Starburst
Just Awake
SHINE
Party Boys
関連リンク
◆MEGA VEGAS 2024 特設ページ