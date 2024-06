キリクライニング・折り畳み・分解が自由自在！RATELWORKS「多機能キャンプチェア」

キャンプ用品ブランド「RATELWORKS(ラーテルワークス)」より、リクライニング・折り畳み・分解も自由自在な多機能キャンプチェアを2024年6月26日より販売中です。

RATELWORKS「多機能キャンプチェア」

商品名: ストレージコンパクトリクライニングチェア HB

発売日: 2024年6月26日

価格 : 12,800円(税込)

サイズ: 展開時:61×56×95 収納時:21×10×75

重量 : 3.8kg

材質 : アルミ・ウォールナット天然木

URL :

https://ratelworks.jp/product/new/rws0145/

キャンプ用品ブランド「RATELWORKS(ラーテルワークス)」より、リクライニング・折り畳み・分解も自由自在な多機能キャンプチェアを2024年6月26日より販売中。

コンパクトに収納できるリクライニングチェアがほしいとの声にお応えし、しっかりとくつろげる快適性とコンパクトな収納性を同時に追求した利便性の高い究極のチェアを具現化しました。

■特長

【POINT1】

<完全分解・二つ折り収納が可能>

今までに無かったリクライニング機能を持ちながら、完全分解収納を実現。

もちろん二つ折りも可能。

車の積載量に余裕がある時は二つ折り、積載量に制限がある時は完全分解することで状況に合わせた最適な運搬・収納を実現します。

【POINT2】

<リクライニング機能でどこでも極上リラックス>

二段階のリクライニング機能を搭載。

肘掛け部を上に持ち上げ、後方に下げるだけで、簡単にリクライニング可能です。

特別な力や複雑な調整を必要としないため、誰でも簡単に操作できます。

何かと忙しいキャンプのなか一瞬でも横になったり、じっくりとくつろげる時間を確保したい方は多いはず。

自然を五感で感じながら少しの間目を閉じたり、夜は星空を眺めてみたり。

そんな一瞬をストレージコンパクトリクライニングチェアは極上のひと時に変えてくれます。

【POINT3】

<焚火に最適、難燃加工生地採用>

座部および背部には難燃加工を施した「コットンキャンバス風合い生地」を採用しています。

風合いを残しつつも重量感の軽減を実現。

また、火の粉が飛んできても生地が燃え広がる心配はありません。

星空を眺めながら、焚火も楽しむ欲張りなリラックスタイムを実現できます。

【POINT4】

<肩の力を抜いてリラックスできる肘掛け>

手のひらから肘にかけて腕全体をのせて、ゆったりとくつろいでいただくための肘掛けにこだわりました。

材料にはウッドパネルテーブル同様にウォールナット無垢材を使用しているため、これまでの製品との組み合わせにも最適です。

【POINT5】

<座部と背部に一体生地採用、ホールド感による座り心地向上と冷気をシャットアウト>

座部と背部一体生地によってホールド感のある快適な座り心地を実現。

また、座部と背部の隙間をなくすことにより、腰への冷気をシャットアウトします。

安心して体を委ね、極上の快適さを実感してください。

座部と背部が生地で繋がっている

販売方法:楽天市場・Yahoo!ショッピングにて絶賛販売中。

【販売ページ】

楽天市場 :

https://item.rakuten.co.jp/marueidanboru/rws0145/

Yahoo!ショッピング:

https://store.shopping.yahoo.co.jp/ratelworks/rsw0145.html

