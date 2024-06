自転車競技の世界統括団体であるUCIは、2026年のUCI グランフォンド・ワールドチャンピオンシップの開催地として北海道・ニセコが選ばれたことを発表しました。

2026年UCIグランフォンド・ワールドチャンピオンシップ

開催日程:2026年8月26日〜8月30日(予定)

開催競技:タイムトライアル/チームリレー/ロードレース(予定)

自転車競技の世界統括団体であるUCIは、2026年のUCI グランフォンド・ワールドチャンピオンシップの開催地として北海道・ニセコが選ばれたことを発表。

(主催:一般社団法人HOKKAIDO EVENTS)

この権威ある大会はアマチュアサイクリングの頂点を象徴し、世界中のUCI グランフォンド・ワールドシリーズ予選イベントからトップ選手たちを惹きつけています。

2014年以来、ニセコはUCIグランフォンド・ワールドシリーズイベントであるニセコクラシックの開催地として親しまれています。

日本国内はもちろん、アジアおよび世界各地から自転車競技者・愛好家を引き寄せ、例年北海道の壮絶な自然と美しい景色の中でレースが繰り広げられます。

2026年の世界選手権は、ニセコクラシックの伝統を引継ぎ、アマチュア自転車競技の頂点の地位を確率することになります。

この大会は2026年8月に開催される予定で、詳細は追って発表されます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post アマチュア自転車競技の最高峰!UCIグランフォンド・ワールドチャンピオンシップ appeared first on Dtimes.