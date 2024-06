人気インスタグラマーが教える最高の一皿は、あの衝撃は忘れない！ 圧倒的な技術と表現力で作られた「鯉の料理」

日本中のおいしいものを食べ歩く「グルメインスタグラマー」に“お気に入り”を教えてもらう本企画。今回は、SNS総フォロワー数20万人超えの「shuki」さんが、2022年に続き再び登場です。

〈最高のインスタグルメ〉

最新のグルメ情報を得るうえで欠かせないSNSの一つがInstagram。動画でシズル感あふれる料理を撮影したり、写真で料理が輝く瞬間を切り取ったり。おいしそうなビジュアルで食欲をかき立ててくれるグルメ系インスタグラマーに、おすすめのお店や最高の一皿を教えてもらう本企画。今回は、2022年に続き再び登場! SNS総フォロワー数20万人超え、食べログレビュアーでもある「shuki(@66shuki)」さんに、最新のお気に入りをインタビューした。

教えてくれる人

shuki(@66shuki)

Instagramフォロワー11.5万人。総SNSフォロワー20万人。

「The Tabelog Award 2022 Gold」「The Tabelog Award 2023 Gold」コンプリート。

「『The Tabelog Award』受賞店 年間訪問数ランキング」3年連続TOP5にランクイン(2022〜2024の受賞店)。

好きなお店のリピートとまだ行ったことのない土地のおいしいもの新規開拓が好きです。



※フォロワー数は2024年6月時点のものです。

shukiさんの「おいしい」話

shukiさんに美食に目覚めたきっかけを尋ねると「父親が京都で『英多朗』といううどん屋を営んでいる関係で、幼少期から食に携わる機会が多かった。家族で昔から外食をする機会が多く、社会人になってから東京を中心に全国各地へ食べ歩きが一番の趣味に」とのこと。月の外食は、昼に15回、夜は20回ほどで、前回のインタビュー時より増えたそう。変わらず全国各地を食べ歩いている「shuki」さんの、最新のとっておきのお店とは?

最高の一皿:「レストラン ナズ」の「鯉料理」

Q:この半年くらいの間で最も感動した料理は?

A:長野の軽井沢にある「レストラン ナズ」の「鯉料理」です。

鯉の握り

shukiさん

ナズと言えば季節で変わる野菜の再構築がいつも圧倒的で感動的。しかし前回2月の訪問時に、衝撃を受けたのが2種の鯉料理でした。鯉と言えば、泥っぽい雑味のイメージがあり、小骨も気になるので得意ではなかったのですが、その鯉のマイナスの部分を完璧に打ち消す料理でした。鯉の握りは細やかな下処理が施され、腹身の部位を3日間寝かせるという丁寧な仕立て。鯉の今までのイメージが完全に覆され感動した料理でした!

鯉と煮麺

shukiさん

鯉をのせた煮麺は、見た目は火入れされた厚切りの鯉がのせられているようでしたが、実際は鯉を薄くスライスしたものを重ね、ミルフィーユに。そうすることで小骨のマイナスが打ち消されていました。5日間身を寝かせ、皮は乾燥させて、淡白なイメージながらもうまみがあり、皮の嫌な食感もなくし、パリパリ食感も楽しめる素晴らしい料理に仕上げられていました。

シェフの鈴木夏暉氏

shukiさん

うまみ、コク、酸味、苦み、塩味を発酵技術により表現された料理はここでしか楽しめない唯一無二の素晴らしさ。料理やワインの説明も丁寧に一つひとつ伝えてくれる熱量からも、シェフのファンになりました。

写真:お店から

注目の新店:「食堂 aca」

<店舗情報>◆レストラン ナズ住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町追分134-3 GREEN SEED軽井沢内TEL : 0267-46-8840

Q:ここ半年以内にオープンした、注目の新店があれば教えてください。

A:東京の神谷町にある「食堂 aca」です。

手前)オーナーシェフの東鉄雄氏 奥)シェフの幸塚達樹氏

shukiさん

国内屈指の訪問難易度になっているスペイン料理「aca」の新店舗が5月9日に麻布台ヒルズにオープン。本店とはコンセプトが違い「食堂 aca」では、オーナーシェフの東さんが、自身が食べたいスペインの郷土料理を集めた小皿料理の構成になっています。本店とはまた違うスタイルのスペイン料理を、若い2人のシェフの成長と共に楽しめる店。

蛍烏賊のパエリアはうまみたっぷり

「aca」の定番、毛蟹のパエリア

shukiさん

本店でも人気の〆のパエリアが「食堂 aca」では随時2種類いただけるのもうれしいところ! この日いただいたのは、ホタルイカのうまみがたっぷりの「蛍烏賊のパエリア」と、1.3kgの毛蟹をのせた「毛蟹のパエリア」でした。

店内はシンプルな中に斬新さがあり、おしゃれな空間です

インスタ人気投稿:「NOMI RESTAURANT」の投稿

<店舗情報>◆食堂 aca住所 : 東京都港区虎ノ門5-8-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA 2FTEL : 03-6432-0015

Q:この半年間におけるInstagramの投稿で一番人気だったものは?

A:京都の福知山にある「NOMI RESTAURANT」の投稿です。

若きシェフ、山本3兄弟。左から次男 陽之進さん、三男 凛志郎さん、長男 遊士丸さん

shukiさん

京都の福知山で大注目の若き3兄弟が織りなす、包丁の” KIREAJI “にフォーカスを当てた「NOMI RESTAURANT」。メニューも日々進化があり、前回よりもまた満足度が上がりました。再生数122万回、いいね1.6万件、保存8,568件、コメント57件(2024年6月時点)。

写真:お店から

■実際の投稿はこちら

https://www.instagram.com/reel/C7N0VtqyXj8/?igsh=MXJnZmRocXA5M2xreA==

おすすめカジュアルグルメ:「ちょう吉」の「親子丼」

<店舗情報>◆NOMI RESTAURANT住所 : 京都府福知山市三和町下川合710-3TEL : 0773-59-2255

Q:2,000円以下で食べられるおいしいものは?

A:石川・金沢にある「ちょう吉」の「親子丼」(900円)です。

親子丼 900円 ※ランチタイム限定

shukiさん

着丼して蓋を開けると、すでにトロトロ感が伝わる飲める親子丼。スプーンを差し込むと下は卵と割下を合わせたまるでしゃばしゃば系のTKGのような仕立て。鶏肉もしっかり入っていて香りも香ばしさがあり、ネギとトロトロの卵との相性が抜群の親子丼。割下も甘さと辛さの塩梅も良く、おいしくペロリといただけます!

この親子丼のファンは多いです!

shukiさん

夜のメニューも気になりますが、またランチでこの親子丼を食べに来たいです。

<店舗情報>◆ちょう吉住所 : 石川県金沢市観音町1-2-2TEL : 076-251-1306

文:shuki、食べログマガジン編集部

写真:shuki

※価格は税込。

