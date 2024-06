プチシリーズ24種類も！ブルボン「2024 ブルボンプチ SHOP」

ブルボンは、東京駅八重洲側の商業施設「東京駅一番街」の地下1階にある“東京おかしランド”イベントスペースに、プチクマたちが暮らす島“プチアイランド”にあるおしゃれな専門店を表現したアンテナショップ「2024 ブルボンプチ SHOP」を期間限定でオープンします。

ブルボン「2024 ブルボンプチ SHOP」

場所 :東京駅一番街 地下1階 東京おかしランド イベントスペース

(JR東京駅八重洲地下中央口改札を出てすぐ)

期間 :2024年7月3日(水)〜2024年8月21日(水)

営業時間:9:00〜21:00(無休)

店内は、同社で展開するプチシリーズのキャラクター“プチクマ”が、素材にこだわって作った商品を販売する専門店を表現しており、店頭では、ビスケットに加えケーキ、せんべいのバラエティ豊かな生地ベースで用意した“ワンランク上のプチシリーズ”を展開します。

さらには、プチクマと一緒にお客様一人ひとりの好みに合うプチが見つけられるよう、既存のプチシリーズ24種類を取り揃え、選ぶ楽しさをお届けするショップとして展開します。

【取り扱い商品】

◇プチ幸せひきだすシリーズ

「みんなの幸せをひきだすためのプチクマこだわりのレシピ」をコンセプトに、おいしさをさらに引き出したワンランク上のプチシリーズです。

「幸せひきだす」という商品名になぞらえ、引き出し形状のパッケージとし、お菓子を食べ終えた後も小物入れなどに利用できます。

【7品共通の商品概要】

価格:980円(税込)

〇プチ幸せひきだすショコラクッキー

たっぷりのチョコチップとアクセントに粒塩を加えた、カカオ香るショコラクッキーです。

商品名 :プチ幸せひきだすショコラクッキー

内容量 :14枚(7枚×2袋)

賞味期限:4カ月

〇プチ幸せひきだすバタークッキー

生地中にバターをたっぷり30%練り込んだ、バターの風味豊かなくちどけの良いクッキーです。

商品名 :プチ幸せひきだすバタークッキー

内容量 :14枚(7枚×2袋)

賞味期限:4カ月

〇プチ幸せひきだす青のりうす焼

新潟県魚沼産コシヒカリ米を使用し、徳島県吉野川産の青のりと、長崎県五島列島産の塩で仕上げたうす焼せんべいです。

商品名 :プチ幸せひきだす青のりうす焼

内容量 :30g(15g×2袋)

賞味期限:4カ月

〇プチ幸せひきだすチーズケーキ

クリームチーズをたっぷりと練り込んで焼き上げた、しっとり食感のチーズケーキです。

商品名 :プチ幸せひきだすチーズケーキ

内容量 :10個(5個×2袋)

賞味期限:6カ月

〇プチ幸せひきだすショコラケーキ

チョコレートをたっぷりと練り込んだ、濃厚な味わいのショコラケーキです。

商品名 :プチ幸せひきだすショコラケーキ

内容量 :10個(5個×2袋)

賞味期限:6カ月

〇プチ幸せひきだすチーズおかき

北海道産チーズを使用したクリームをサンドした、国産米100%の香り高いチーズおかきです。

商品名 :プチ幸せひきだすチーズおかき

内容量 :34g(17g×2袋)

賞味期限:6カ月

〇プチ幸せひきだすマカダミアクッキー

マカダミアナッツをたっぷり練り込んだ、香ばしいクッキーです。

ナッツとクッキーの食感のコントラストを楽しめます

商品名 :プチ幸せひきだすマカダミアクッキー

内容量 :14枚(7枚×2袋)

賞味期限:4カ月

◇プチ幸せひきだすアソート

手土産として気軽に渡せる商品として、3種をアソートにした商品2品と全7種をアソートにした商品を用意します。

7種アソートセットには付属でプチクマたちが暮らす“プチアイランド”をデザインした見た目にもかわいい専用紙袋を用意しています。

〇プチ幸せひきだす3種アソートA

商品名 :プチ幸せひきだす3種アソートA

内容量 :プチ幸せひきだすショコラクッキー 1箱

プチ幸せひきだす青のりうす焼 1箱

プチ幸せひきだすチーズケーキ 1箱

価格 :2,780円(税込)

賞味期限:4カ月

〇プチ幸せひきだす3種アソートB

商品名 :プチ幸せひきだす3種アソートB

内容量 :プチ幸せひきだすチーズおかき 1箱

プチ幸せひきだすバタークッキー 1箱

プチ幸せひきだすショコラケーキ 1箱

価格 :2,780 円(税込)

賞味期限:4カ月

〇プチ幸せひきだす7種アソート

商品名 :プチ幸せひきだす7種アソート

内容量 :プチ幸せひきだすショコラクッキー 1箱

プチ幸せひきだすチーズおかき 1箱

プチ幸せひきだすバタークッキー 1箱

プチ幸せひきだす青のりうす焼 1箱

プチ幸せひきだすチーズケーキ 1箱

プチ幸せひきだすショコラケーキ 1箱

プチ幸せひきだすマカダミアクッキー 1箱

価格 :6,500円(税込)

賞味期限:4カ月

◇選ぶ楽しさ24種類のプチシリーズ

現在展開しているブルボンプチシリーズ24種類を、プチギフト需要に応えるため“ちょうどいい”贈り物紙袋と合わせtて発売です。

価格 :各80円(税込)

