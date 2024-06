パク・ボゴム＆ペ・スジ、可愛すぎる新たなカップルショットを公開

俳優のパク・ボゴムとペ・スジの新しいカップルショットが公開された。



パク・ボゴムは27日、自身のInstagramを通じて「I WISH YOU ALL HAPPINESS! よく食べて、よく寝て、運動頑張って」という書き込みと共に写真を掲載した。



写真には、彼らが出演した映画「ワンダーランド」の思い出が盛り込まれている。彼らは、観客に会うイベントで様々な映画館を訪問し、観客からプレゼントされたカチューシャなどを着用して、ファンサービスをした。



そんな中、パク・ボゴムとペ・スジの新しいカップルショットも公開された。ウサギのカチューシャをしたペ・スジ、キツネのカチューシャをしたパク・ボゴムは、映画「ズートピア」のキャラクターを連想させるポーズと表情を見せた。



パク・ボゴムは現在、JTBCバラエティ番組「My name is ガブリエル」に出演中だ。