7月28日開催の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)のABEMA PPVチケットが、きょう28日から発売された。本大会のABEMAオリジナルテーマソングが、Fear, and Loathing in Las Vegasが書き下ろした新曲「Fist for the New Era」に決定した。同曲についてボーカルのSoは「“人生を懸けた闘い”や“因縁の対決”がテーマになっており、今回の『超RIZIN.3』に華を添えられるように作った楽曲ですので、ぜひ皆さん聴いてみてください」とコメント。

格闘技ファンであるギターのTaikiは『超RIZIN.3』の注目カードについて「やはり、朝倉未来選手と平本蓮選手の因縁に決着がつき、この物語がどのように終止符を打つのかが気になります。また、扇久保博正選手と神龍誠選手の師弟対決も気になります。会見でも煽り合っていたし、試合内容が気になり楽しみですね」と本大会で繰り広げられる注目の2カードについて熱く語った。「Fist for the New Era」は、各音楽ストリーミングサービスや主要DLサービスにて29日より配信開始。本大会のPPVチケットは、前売りが6500円、当日が6900円、アーカイブが4400円で販売。特典として朝倉と平本の素顔に密着した裏側映像を見ることができる。さらに、ABEMAでは「朝倉未来 応援チケット」「平本蓮 応援チケット」も販売。それぞれのオリジナルシールやデジタルフォトブックのプレゼントのほか、抽選で各1人に本人直筆サイン入り着用済み革ジャン、本人直筆サイン入り公式グッズセットが当たるチャンスもある。価格は前売りが8500円、当日が8900円、アーカイブが6400円(すべて税込)。