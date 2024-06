1999 WRITE THE FUTUREが、韓国のシンガーソングライターLØRENとのコラボシングル「Gasoline」を88risingとRCAレコードからリリース。MVも同時公開された。

1999 WRITE THE FUTURE, LØREN - Gasoline (Official Music Video)

同曲は、今年5月に発表された「Raw I Know I Got It」に続く1999 WRITE THE FUTUREのシングル。LØRENが自身の内面的な問題と社会のプレッシャーに対する混乱と葛藤を歌うポップパンクとなっている。

ジェームズ・マオ監督が手掛けるMVでは、10代の怒りと反抗精神がエネルギッシュに捉えられている。

■リリース情報1999 WRITE THE FUTURE & LØRENSG「Gasoline」配信中レーベル:88rising Records LLC配信リンク: https://1999writethefuture.lnk.to/Gasoline

■関連リンクLØRENYouTube:https://www.youtube.com/@OFFICIAL_LORENTikTok:https://www.tiktok.com/@snippetsoflorenInstagram:https://www.instagram.com/lorenisalone/

88risingYouTube:https://www.youtube.com/@88risingTikTok:https://www.tiktok.com/@88risingInstagram:https://www.instagram.com/88risingX:https://x.com/88risingFacebook:https://www.facebook.com/88rising