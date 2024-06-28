ライブ・イベント情報







＜PSYCHIC FES 2024＞開催日時：2024年8月4日（日）12:00開場/13:00開演会場：BIGCAT、SUNHALL、ANIMA、FANJ twice、Pangea、HOKAGE 他出演アーティスト（50音順）：愛はズボーン、アルカラ、梅田サイファー、ジ・エンプティ、Order From Minor.、オレンジスパイニクラブ、ガガガSP、かずき山盛り、加速するラブズ、KALMA、キュウソネコカミ、クリトリック・リス、小林私、古墳シスターズ、さよならポエジー、ザ・シスターズハイ、時速36km、SuiseiNoboAz、そこに鳴る、多次元制御機構よだか、the dadadadys、超☆社会的サンダル、TENDOUJI、TEMPLE、東京少年倶楽部、トップシークレットマン、ドミコ、ネクライトーキー、No Fun、バックドロップシンデレラ、THE BACK HORN、PK shampoo、Hue’s、Black petrol、PURIKURA MIND、the bercedes menz、Mega Shinnosuke、目やに！、山田亮一、夜の本気ダンス、RAZORS EDGE、LOSTAGE、浪漫革命 他問い合わせ：GREENS 06-6682-1224主催：FWWW. / ぴあ / GREENS企画制作：日本コロムビア株式会社 / 株式会社ホリプロ / ATFIELD inc.公式HP：https://pkshampoo.jp/psychicfes/公式Twitter：https://twitter.com/psychic_fes■チケット情報＜一般発売中＞チケット代：6,800円（税込/D別）ぴあ https://w.pia.jp/t/psychicfes2024/