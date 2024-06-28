PK shampoo、メジャー2nd EP『輝くもの天より堕ち』7/31発売決定
PK shampooが、7月31日にメジャー2nd EP『輝くもの天より堕ち』を発売する。
約半年ぶりのリリースとなる待望の今作は、現実と想像の世界線が錯綜し織り成すロマンティシズムが炸裂する「天使になるかもしれない」、夏のアンセム「夏に思い出すことのすべて」、PK shampoo結成初期からの人気曲をリテイクした「翼もください」、疾走を止めないヤマトパンクスの狂気が暴走する「ひとつの曲ができるまで」の全4曲を収録。破滅的かつ美学的に疾走し続ける PK shampoo の生き様を垣間見る珠玉の作品となっている。また、ヤマトパンクスがデザインを手掛けた今作のジャケットワークも公開となった。
そして、9月から開催となる全国ワンマンツアー＜PK shampoo Major 2nd EP 『輝くもの天より堕ち』 Release One Man Tour “A Day to Remember”＞も発表。9月13日(金)大阪・梅田CLUB QUATTROを皮切りに全国5会場５公演の開催となる。現在PK shampoo Official Fan Clubにてチケット先行受付中だ。
リリース情報
発売日：2024年7月31日(水)
COCA-18218［CD］￥1,320 (税抜価格 ￥1,200)
LitLink：https://lit.link/pkshampoo
M1 天使になるかもしれない
M2 夏に思い出すことのすべて
M3 翼もください
M4 ひとつの曲ができるまで
ライブ・イベント情報
ヤマトパンクス弾き語りミニライブ＋CDサイン会
2024年7月31日(水)【大阪】タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース
集合 ：18:45 開演：19:00
＜対象店舗＞タワーレコード梅田NU茶屋町店／なんばパークス店／京都店
参加方法：https://columbia.jp/artist-info/pkshampoo/live/87899.html
2024年8月27日(火)【東京】タワーレコード渋谷店5Fイベントスペース
集合：18:30 開演：19:00
＜対象店舗＞タワーレコード渋谷店
参加方法：https://columbia.jp/artist-info/pkshampoo/live/87900.html
ライブ・イベント情報
2024年9月13日(金) 大阪・梅田CLUB QUATTRO
OPEN/START : 18:00/19:00 問合せ：GREENS 06-6882-1224
2024年9月21日(土) 福岡・福岡LIVEHOUSE CB
OPEN/START : 17:30/18:00 問合せ：BEA 092-712-4221
2024年9月23日(月) 愛知・名古屋RAD HALL
OPEN/START : 17:30/18:00 問合せ：ジェイルハウス 052-936-6041 (平日11:00〜15:00)
2024年9月28日(土) 北海道・札幌BESSIE HALL
OPEN/START : 16:30/17:00 問合せ：WESS info@wess.co.jp
2024年10月3日(木) 東京・恵比寿LIQUIDROOM
OPEN/START : 18:00/19:00 問合せ：ホットスタッフ・プロモーション050-5211-6077(平日12:00〜18:00)
前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)
◎チケット先行受付
Fanicon先行(ぴあ)】 6月28日(金) 21:00 〜7月7日(日)23:59
https://fanicon.net/ticket/4333
【オフィシャル先行(ぴあ)】 7月8日(月) 12:00 〜7月15日(月祝)23:59
https://w.pia.jp/t/pkshampoo/
◎チケット一般発売
2024年7月20日(土) 10:00〜
ライブ・イベント情報
開催日時：2024年8月4日（日）12:00開場/13:00開演
会場：BIGCAT、SUNHALL、ANIMA、FANJ twice、Pangea、HOKAGE 他
出演アーティスト（50音順）：愛はズボーン、アルカラ、梅田サイファー、ジ・エンプティ、Order From Minor.、オレンジスパイニクラブ、ガガガSP、かずき山盛り、加速するラブズ、KALMA、キュウソネコカミ、クリトリック・リス、小林私、古墳シスターズ、さよならポエジー、ザ・シスターズハイ、時速36km、SuiseiNoboAz、そこに鳴る、多次元制御機構よだか、the dadadadys、超☆社会的サンダル、TENDOUJI、TEMPLE、東京少年倶楽部、トップシークレットマン、ドミコ、ネクライトーキー、No Fun、バックドロップシンデレラ、THE BACK HORN、PK shampoo、Hue’s、Black petrol、PURIKURA MIND、the bercedes menz、Mega Shinnosuke、目やに！、山田亮一、夜の本気ダンス、RAZORS EDGE、LOSTAGE、浪漫革命 他
問い合わせ：GREENS 06-6682-1224
主催：FWWW. / ぴあ / GREENS
企画制作：日本コロムビア株式会社 / 株式会社ホリプロ / ATFIELD inc.
公式HP：https://pkshampoo.jp/psychicfes/
公式Twitter：https://twitter.com/psychic_fes
■チケット情報
＜一般発売中＞
チケット代：6,800円（税込/D別）
ぴあ https://w.pia.jp/t/psychicfes2024/