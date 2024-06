バーバパパとコラボレーションした館内装飾も！アトレ『アトレサマーカーニバル』

アトレは、バーバパパとコラボレーションをした『アトレサマーカーニバル』 を2024年6月28日(金)より開催中です。

アトレは、バーバパパとコラボレーションをした『アトレサマーカーニバル』 を2024年6月28日(金)より開催。

※アトレ恵比寿は7月12日(金)より開催

※一部対象外館あり。

詳しくはこちら

https://www.atre.co.jp/campaign/summercarnival2024/

■バーバパパとコラボレーションした館内装飾

〇各館での館内装飾の実施

一部館にて、アトレオリジナルのバーバパパデザインの館内装飾を実施します。

■アトレ限定プレゼントキャンペーン

(1)バーバパパのひょっこりステッカープレゼント

購入金額1,500円(税込)以上で、バーバパパオリジナルステッカーがプレゼントされます。

配布店舗の詳細はこちら

https://www.atre.co.jp/news/3049/

※1会計につき1枚のお渡しとなります。

(2)バーバパパのHappy Wave壁紙プレゼント

6月28日(金)〜7月31日(水)の期間中、アトレ公式LINE友だち全員にオリジナル壁紙がプレゼントされます。

アトレ公式LINEトーク画面にキーワード『バーバパパ』を入力すると、かわいい壁紙がもらえます。

■バーバパパがアトレに登場!

〇サマーカーニバル期間中、一部のアトレにバーバパパが遊びに来ます。

登場する館及び、日程等については下記を参照してください。

開催の館・日時の詳細はこちら

https://www.atre.co.jp/news/3118/

着ぐるみイベント

■アトレ公式LINE友だち限定デジタルクーポンプレゼント!

〇アトレ公式LINE友だち限定でデジタルクーポン100円分がプレゼントされます。

※高は、正式には「はしごだか」

