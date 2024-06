日本各地から個性豊かなブルワリーが集結！東京クラフトビールマニア「ビール祭り2024夏」

東京クラフトビールマニアは2024年7月31日(水)から2024年8月12日(月)に町田シバヒロにて、入場無料のクラフトビールイベント『大江戸ビール祭り2024夏』を開催します。

東京クラフトビールマニア「ビール祭り2024夏」

・シーズン1 2024年7月31日(水)〜2024年8月4日(日)

・シーズン2 2024年8月8日(木)〜2024年8月12日(月・祝)

※8月5日(月)〜8月7日(水)は転換日のためお休み

<時間(予定)>

平日 16時〜21時

土祝 12時〜21時

各シーズン最終日 12時〜20時

※雨天決行、荒天中止

来場の際には事前にホームページ、各種SNSを確認して下さい。

<会場>

町田シバヒロ(東京都町田市中町1丁目20-23)

<料金>

入場無料

<出店店舗>

各週25店舗

主催:大江戸ビール祭り実行委員会

後援:町田市

公式ホームページ:

HOME

東京クラフトビールマニアは2024年7月31日(水)から2024年8月12日(月)に町田シバヒロにて、入場無料のクラフトビールイベント『大江戸ビール祭り2024夏』を開催!

○大江戸ビール祭りってどんなイベント?

大江戸ビール祭りは、クラフトビールの魅力を気軽に体験できる入場無料のイベントです。

事前予約やチケットは不要です。

開放的な空間で、美味しいビールとグルメを楽しみながら、夏の思い出を作りましょう!

◯ビール初心者さんでも安心!

・「クラフトビールってたくさん種類があって、どれを選べばいいか分からない…」そんな方も大丈夫!各出店ブルワリーやインポーターがあなたの好みにぴったりの一杯を見つけるお手伝いをします。

・飲み比べセットで気軽にトライ! 色々なビールを少しずつ試せる飲み比べセットを用意。

気軽に色々な味に挑戦できます。

◯2024年の見どころ

・日本全国のブルワリーが大集合!

日本各地から個性豊かなブルワリーが集結。

あなたのお気に入りの一杯がきっと見つかります。

・ここでしか飲めない限定ビールも!

この夏だけの特別なビールが登場!ここでしか味わえない特別な一杯で、夏の暑さを吹き飛ばしましょう!

・美味しいフードも充実!ビールに合う絶品グルメが勢揃い。

お腹も心も満たされること間違いなし!

・家族みんなで楽しめる!

広々とした芝生エリアで、お子様も一緒に楽しめます。

会場内に自由にシートを広げられる場所が沢山あるので是非シートやサンシェードをご持参のうえご活用ください。

◯出店者(変更、追加になる場合があります。

詳しくはホームページ、各種SNSを確認してください)

● 岡崎ビール(愛知)

● 町田のビール輸入会社KOBATSUトレーディング(ドイツ)

● 独歩ビール(岡山)

● KOSHU BEER(山梨)

● ティー・ワイ・ハーバーブルワリー(東京/天王洲アイル)

● つくばブルワリー(茨城)

● VectorBrewing(東京/浅草橋)

● RotoBrewery(神奈川)

● 網走ビール(北海道)

● REVO BREWING(神奈川)

● 北アルプスブルワリー(長野)

● えぞ麦酒(アメリカ)

● スモーク・クラフト(埼玉)

● 日ノモトブルーイング(東京/駒込)

● 南横浜ビール研究所(神奈川)

● 遠野麦酒ZUMONA(岩手)

● 鉄板ダイニングだんらん(茨城)

● 横濱金沢ブリュワリー(神奈川)

● ブラックアイル スコットランドクラフトブルワリー(スコットランド)

● YelloBeerWorks(福島)

● DIAMOND BREWERY(滋賀)

● GARCIA BREWING(静岡)

● RePuBrew(静岡)

● 南信州ビール(長野)

● 希望の丘醸造所(牛たん炭焼 利久)(仙台)

● 波木屋(埼玉)

● ACDC < Asian Craft, Discover Craft! >(台湾・シンガポール)

● Distantshoresbrewing(東京/東村山)

● ペッカリービール(長野)

● CARVAAN Brewery(埼玉)

● OKEI BREWERY NIPPORI(東京/日暮里)

● ERDINGER(ドイツ)

● 大雪地ビール株式会社(北海道)

● RIOT BEER(東京/祖師谷大蔵)

● キッチンカー カレマ(東京)

● 伊勢角屋麦酒(三重)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本各地から個性豊かなブルワリーが集結!東京クラフトビールマニア「ビール祭り2024夏」 appeared first on Dtimes.