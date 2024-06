イマオコーポレーションは、同社が取り扱うドイツのファッションバッグブランド「Notabag(ノットアバッグ)」から「ツール・ド・フランス2024」の公式ライセンスグッズ『Notabag × Tour de France』を販売します。

Notabag × Tour de France

日本公式サイト:

Notabag × Tour de France

ノットアバッグとツール・ド・フランス、二つの運命的なつながり。

ノットアバッグのアイデアが生まれたのは、自転車に乗っている時でした。

ノットアバッグの創業者 Adnan Alicusicは、自転車のハンドルに買い物袋を提げて、交通量の多い道路を転倒の危険を感じながら走行していました。

その時アイデアが浮かび、トートバッグとバックパックを組み合わせた独自のデザインが誕生したのです。

その後、ノットアバッグは、洗練されたシンプルかつ機能的な製品を取り揃え、国際的なデザイン賞を受賞するライフスタイル・ブランドへと成長しました。

自転車との運命的なつながりによって生まれたノットアバッグは、いま再び、自転車をきっかけに成長の道を駆け抜けようとしています。

私たちは、ツール・ド・フランスを通じて、自転車文化をたたえる一員になれることを本当に嬉しく思います。

ノットアバッグ一面に、世界最高峰の自転車ロードレース、ツール・ド・フランスが広がります!

Notabag × Tour de France 2

BAG & BACKPACK 3

BAG & BACKPACK 2

■デザインコンセプト

Notabagチームは、地球上で最も過酷なこの自転車ロードレースを表すさまざまな要素を探りました。

そしてレースの主役である選手に焦点を当てることに決めました。

いくつかの試作を経て、レースの特別な瞬間を捉えた選手のモチーフに辿り着きました。

みる人を選手に釘付けにさせる、レースの熱気とスピード感を表しながらも、親しみやすく遊び心のあるデザインに仕上げました。

・大会公式ロゴにもあるロードレーサーをデザイン内に配置

・ツール・ド・フランス栄光の4賞ジャージにも使われている「黄」「白」「緑」「赤い水玉」を使用

・白い線は大会コースを、緑は環境・自然を表すデザイン

シンプルでわかりやすいモチーフを使って構成されたパターンは、ツール・ド・フランスのファンが一瞬にして喜びを分かち合えるデザインです。

Design Concept 1

Design Concept 2

Design Concept 3

■BAG & BACKPACK

トートバッグにもリュックサックにもなるカラフルでファッショナブルなポータブルバッグ。

小さく収納することができるので、行きは手ぶらで買い物に出かけ、少しの荷物ならトートバッグに、荷物が多かったり重かったりする場合はリュックサックにするなど、状況に合わせた使い分けが可能。

BAG & BACKPACK 1

BAG & BACKPACK 4

■商品概要

商品名 :BAG & BACKPACK Tour de France

価格(税込み):4,950円

型番 :NTB016TDF

材質 :ポリエステル100%(リップストップ)

サイズ :(使用時)

たて約65cm(持ち手含む)×よこ約45cm

:(収納時)

たて約13cm×よこ約15.5cm

重量 :約125g

Notabag × Tour de France 3

■Notabag Tote

折りたたみ式トートバッグです。

便利なオシャレアイテムとして楽しめます。

Notabag Tote 1

Notabag Tote 2

Notabag Tote 3

■商品概要

商品名 :Notabag Tote Tour de France

価格(税込み):3,630円

型番 :NTBT05TDF

材質 :ポリエステル100%(リップストップ)

サイズ :(使用時)

たて約37cm×よこ約36cm、持ち手 約24cm、開口部外寸 約56cm

:(収納時)

たて約11cm×よこ約14.5cm

重量 :約125g

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「ツール・ド・フランス2024」公式ライセンスグッズ!Notabag × Tour de France appeared first on Dtimes.