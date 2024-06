『星のカービィ』のキャラクターやモチーフがキュートなモバイルアクセサリーに! モバイルアクセサリーブランド・iFace(アイフェイス)から展開される『星のカービィ』デザインの新作アイテムをご紹介します♪『星のカービィ』は、1992年4月27日にゲームボーイ用ソフトとして発売以来、世界中で愛されている人気ゲームキャラクター。40種類を超えるコピー能力を駆使して、アクションゲーム、レースゲーム、ボールゲーム、パズルゲームなど様々なジャンルで大活躍する。現在までに累計35タイトル以上をリリースし、シリーズ共通の「間口は広く、奥は深い」ゲーム性により、初心者から上級者まで、幅広い層からの支持を得ている。

そんな『星のカービィ』デザインのモバイルアクセサリーがiFaceより登場! 「iFace First Class スマホケース」、「iFace Finger Ring Holder フラットタイプ」、「iFace First Class AirPods Proケース」の3アイテムが本日、6月28日(金)より販売スタートした。それぞれ『星のカービィ』の世界観や可愛らしさを表現したデザインが大注目ポイント!カービィはもちろん、敵キャラながらも可愛らしい見た目で人気のキャラクター・ワドルディがあしらわれていたり、『星のカービィ 夢の泉の物語』のタイトルロゴを使用したデザインのアイテムもあったりとファンにはたまらないラインナップとなっている。また、iFace公式オンラインストアもしくは「iFace Lab」で『星のカービィ』商品を含む税抜3500円以上購入すると、オリジナルの限定ステッカーを1枚、プレゼントしてもらえる(数量限定につき無くなり次第終了)。大好きなカービィをお出掛けにも連れて行って♪(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.