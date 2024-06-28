Æ£°æÁï»á¡¡Îò»ËÅª±ß°Â¤ËàÂÐ¹³ºöáÄó¼¨¡¡¼«¿®¤ÎÆâÍÆ¡Ö¤³¤ì¤µ¤¨¤ä¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌäÂê²ò·è¡×
¡¡µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤ÎÆ£°æÁï»á¤¬£²£¸Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö£î£å£÷£ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£Îò»ËÅª±ß°Â¤ÎàÂÐ¹³ºöá¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£¸Æü¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¡¢±ßÁê¾ì¤Ï°ì»þ¡¢£±¥É¥ë¤¬£±£¶£±±ßÂæ¤Þ¤ÇÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¡¢¤ª¤è¤½£³£·Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î±ß°Â¥É¥ë¹â¿å½à¤ò¹¹¿·¡££´·î£²£¹Æü¤Ë£±¥É¥ë£±£¶£°±ßÂæÁ°È¾¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿ºÝ¡¢À¯ÉÜ¡¦Æü¶ä¤¬»Ô¾ì²ðÆþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÏºÆ¤Ó²ðÆþ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È·Ù²ü´¶¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÆ£°æ»á¤Ï¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ç¡ÖÍ¢Æþ¶È¼Ô¤ËÊä½õ¶â¤ò¡×¤È·Ç¼¨¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤³¤ì¤µ¤¨¤ä¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌäÂê²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÇËÜ°ìºý½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£°ÙÂØ²ðÆþ¤Ê¤ó¤«¡¢¤ä¤ëÉ¬Í×¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¡¢±ß°Â¤Çº¤¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤Ï¡¢Í¢Æþ¤¹¤ëÀÐÌý¤È¤«¿©ÎÁÉÊ¤È¤«¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ÇËÍ¤é¤¬ÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¤ò¡¢Á´ÉôÀ¯ÉÜ¤¬Êä½õ¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¸ªÂå¤ï¤ê¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Í×¤¹¤ë¤ËÍ¢Æþ¶È¼Ô¤ËÊä½õ¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï°Â¤¯Ê§¤¤²¼¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢±ß°Â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊª²Á¹â¤Ë¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤ÎÊä½õ¶â¤Î¸¶»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¡¢À¯ÉÜ¤Ï±ß°Â¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥Ü¥íÌÙ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤ò»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤µ¤¨¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£