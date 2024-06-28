ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

南アフリカ貿易収支（5月）

予想 N/A 前回 105.0億ランド



ブラジル雇用統計（5月）

予想 N/A 前回 7.5%（失業率)



21:30

カナダ実質GDP（4月）

予想 0.4% 前回 0.0%（前月比)

予想 1.0% 前回 0.6%（前年比)



米個人所得・支出（5月）

予想 0.4% 前回 0.3%（個人所得・前月比)

予想 0.3% 前回 0.2%（個人支出・前月比)



米PCEデフレータ（5月）

予想 0.0% 前回 0.3%（PCEデフレータ・前月比)

予想 2.6% 前回 2.7%（PCEデフレータ・前年比)

予想 0.1% 前回 0.2%（PCEコアデフレータ・前月比)

予想 2.6% 前回 2.8%（PCEコアデフレータ・前年比)



21:40

デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、CNBCインタビュー応じる



22:45

米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（6月）

予想 39.0 前回 35.4



23:00

米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（6月）

予想 65.6 前回 65.6



29日

1:00

ボウマンFRB理事、討論会参加（質疑応答あり）



1:40

デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、AIと労働市場について講演（質疑応答あり）





※予定は変更されることがあります。

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