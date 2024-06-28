21:00
南アフリカ貿易収支（5月）
予想　N/A　前回　105.0億ランド

ブラジル雇用統計（5月）
予想　N/A　前回　7.5%（失業率)

21:30
カナダ実質GDP（4月）
予想　0.4%　前回　0.0%（前月比)
予想　1.0%　前回　0.6%（前年比)

米個人所得・支出（5月）
予想　0.4%　前回　0.3%（個人所得・前月比)
予想　0.3%　前回　0.2%（個人支出・前月比)

米PCEデフレータ（5月）
予想　0.0%　前回　0.3%（PCEデフレータ・前月比)
予想　2.6%　前回　2.7%（PCEデフレータ・前年比)　
予想　0.1%　前回　0.2%（PCEコアデフレータ・前月比)　
予想　2.6%　前回　2.8%（PCEコアデフレータ・前年比)

21:40　
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、CNBCインタビュー応じる

22:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（6月）
予想　39.0　前回　35.4

23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（6月）
予想　65.6　前回　65.6

29日
1:00　
ボウマンFRB理事、討論会参加（質疑応答あり）

1:40　
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、AIと労働市場について講演（質疑応答あり）


※予定は変更されることがあります。