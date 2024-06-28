ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
南アフリカ貿易収支（5月）
予想 N/A 前回 105.0億ランド
ブラジル雇用統計（5月）
予想 N/A 前回 7.5%（失業率)
21:30
カナダ実質GDP（4月）
予想 0.4% 前回 0.0%（前月比)
予想 1.0% 前回 0.6%（前年比)
米個人所得・支出（5月）
予想 0.4% 前回 0.3%（個人所得・前月比)
予想 0.3% 前回 0.2%（個人支出・前月比)
米PCEデフレータ（5月）
予想 0.0% 前回 0.3%（PCEデフレータ・前月比)
予想 2.6% 前回 2.7%（PCEデフレータ・前年比)
予想 0.1% 前回 0.2%（PCEコアデフレータ・前月比)
予想 2.6% 前回 2.8%（PCEコアデフレータ・前年比)
21:40
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、CNBCインタビュー応じる
22:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（6月）
予想 39.0 前回 35.4
23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（6月）
予想 65.6 前回 65.6
29日
1:00
ボウマンFRB理事、討論会参加（質疑応答あり）
1:40
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、AIと労働市場について講演（質疑応答あり）
※予定は変更されることがあります。
南アフリカ貿易収支（5月）
予想 N/A 前回 105.0億ランド
ブラジル雇用統計（5月）
予想 N/A 前回 7.5%（失業率)
21:30
カナダ実質GDP（4月）
予想 0.4% 前回 0.0%（前月比)
予想 1.0% 前回 0.6%（前年比)
米個人所得・支出（5月）
予想 0.4% 前回 0.3%（個人所得・前月比)
予想 0.3% 前回 0.2%（個人支出・前月比)
米PCEデフレータ（5月）
予想 0.0% 前回 0.3%（PCEデフレータ・前月比)
予想 2.6% 前回 2.7%（PCEデフレータ・前年比)
予想 0.1% 前回 0.2%（PCEコアデフレータ・前月比)
予想 2.6% 前回 2.8%（PCEコアデフレータ・前年比)
21:40
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、CNBCインタビュー応じる
22:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（6月）
予想 39.0 前回 35.4
23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（6月）
予想 65.6 前回 65.6
29日
1:00
ボウマンFRB理事、討論会参加（質疑応答あり）
1:40
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、AIと労働市場について講演（質疑応答あり）
※予定は変更されることがあります。