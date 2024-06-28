ÅÄ¼Ë¤«¤é Èô¤Ó½Ð¤·¤¿»ä¤¬¥°¥é¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌ´¤Î¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤Þ¤Ç¡£¡¿2000Ç¯À¸¤Þ¤ì ¥°¥é¥É¥ë¤Î°Å¤á¼«Ê¬¸ì¤ê
³§¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ë¤ªÅ·Åò(¤¿¤æ)¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£
2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î23ºÐ¡¢³ªºÂ¤ÎÇ¯½÷¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦¤¹¤°24ºÐ¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢µ®½Å¤ÊÏ¢ºÜ¤Îµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡£
»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤·¤è¤¦¤«Çº¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡ÄÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ä¸ì¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤êÌµ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢»×¤¦Â¸Ê¬¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄ¼Ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¡¢¥â¥Ç¥ë¶È¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«À¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¶¤ï¤¶¾åµþ¤·¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¤Ê¤¼¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©(¡ª¡©)
»ä¤¬Æü¡¹²¿¤ò»×¤Ã¤Æ¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡ª¡©(¡©¡ª)¡ª
¤È¤¤¤¦Ã¯¤âÆÀ¤·¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë»ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¿§¡¹¤ò¡¢Á´6²ó¤Ë¤ï¤±¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¼«¸Ê¾Ò²ð¤«¤é¡£
»ä¡¢¤¢¤Ë¤ªÅ·Åò¤Ï´ôÉì¸©¤Î¡¢ÅÄ¼Ë¤ÎÃæ¤Ç¤âÅÔ²ñÅª¤ÊÄ®(Îã:¥¤¥ª¥ó¤Ë¥Á¥ã¥ê¤Ç¹Ô¤±¤ë)¤ËÃÂÀ¸¡£
¤·¤«¤·¡¢¿Æ¥¬¥Á¥ã¤Ë¼ºÇÔ¡Ä¡Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µ¡Ç½ÉÔÁ´²ÈÄí¤Ç10Âå¤ò²á¤´¤¹±©ÌÜ¤Ë¡£Ê£»¨¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¼þ¤ê¤ÎÂç¿Í¤Î´é¿§¤ò»Ç¤¤¤Ê¤¬¤é°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬¿Í¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥ï¥Õ¥ïÉâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÄ¾¯´ü¡£
¶¨Ä´À¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆÍÁ³Ìµ»ë¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£
Íý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤äÌÑÁÛÁ´Éô¡¢³¨¤ËÉÁ¤¯¤Î¤¬Í£°ì¤ÎÈ¯»¶ÊýË¡¤Ç¤¢¤ê¡¢µßºÑ¹Ô°Ù¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ³¨¤ÎÃæ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤¿¤é¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯·î¤¬·Ð¤Ä¤´¤È¤Ë¡¢ÃÊ¡¹¤È²ÈÄí´Ä¶¤¬²õ¤ì¤Æ¤æ¤¯¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
Éã¤ÎÅÜÌÄ¤êÀ¼¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤ê¡¢áÛÚ»¤·¤Ê¤¬¤éË¢¤ò¿á¤¤¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊì¤ò¸Ù¤¤¤Ç³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÆü¡¹¡£
¿Í´Ö¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÌ¡²è¤ß¤¿¤¤¤ËË¢¿á¤±¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯´¶¿´¤·¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Æ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¾®¤µ¤¤ÄïÆó¿Í¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤ß¤ëÀ¸³è¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢°ìÇ¯¤Ç10kgÁé¤»¤Æ¡¢ÎÏ¿Ô¤¤Æ³¨¤âÉÁ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Æ¤¬Àº¿ÀÉÂ±¡¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤Æ¡¢Æó¿Í¤È¤âÌô¤ÎÉûºîÍÑ¤Ç´é¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ËËÄ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Éã¤Ï¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Êµð´Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃËÇß¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿´¤¬»à¤Ì¤Î¤¬Àè¤«´é¤¬ÇËÎö¤¹¤ë¤Î¤¬Àè¤«¤È¤¤¤¦Àª¤¤¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯´é¡Ä¡Ä¡£
¤½¤·¤Æ¹â¹»°ìÇ¯À¸¤Î²Æ¤Î¤¢¤ëÆü¡¢Êì¤ÎÌëÆ¨¤²¤Î¹æÎá¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¤â¤½¤ì¤«¤éÃÊ¡¹µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢
¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÏËèÆü¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤ÆÌë¤´ÈÓ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤è¤¯Êú¤¤·¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê°¦¾ð¤âµ¤Ì£¤¬°¤¤¤â¤Î¤Ë´¶¤¸¤ë¤¯¤é¤¤¡¢Åö»þ¤Î»ä¤Ï´°Á´¤Ë¿´¤¬²õ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
°ú¤Ã±Û¤·¤¿»ö¤ÇÄÌ³Ø»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è³Ø¹»¤Ë¤âÃÊ¡¹ÄÌ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
¼«Ê¬¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ËÀäË¾¤·¤Ê¤¬¤é¡¢
¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¹»»°Ç¯À¸¤Îº¢¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö¥ß¥¹iD ¡×¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¾×Æ°Åª¤Ë±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ß¥¹iD¡Ê¥ß¥¹¥¢¥¤¥Ç¥£¡¼¡¢miss iD¡Ë¤Ï¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥í¡¼¥ë¤ËÂª¤ï¤ì¤º¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤ò¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê½÷À¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¡×(Wikipedia¤è¤êÈ´¿è)
¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥»¥ó¥µ¡¼¤¬È¿±þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¶î¤±¹þ¤ß»û¤ò¸«¤Ä¤±¤¿´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
º£¤Î¾õ¶·¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂ¨±þÊç¡£
¤½¤Î»þ¡¢¼«Ê¬¤Ë¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤¢¤Ë¤ªÅ·Åò¤È¤¤¤¦¥Ø¥ó¥Æ¥³¤ÊÌ¾Á°¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤ß¤¿¤¤¤ÊÅÄ¼Ë¤Ç¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤ëÅÛ¤Ï¤É¤¦¤»ÄÌ¤é¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢µÇ°¼õ¸³¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ç½ñÎà¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«°ì¼¡¡¢Æó¼¡¡¢»°¼¡Áª¹Í¤ÈÍî¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»Ä¤êÂ³¤±¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾Þ¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¾®¤µ¤¯¸÷¤ëÀÐ¤³¤í¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾Þ¤Ï¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ç¨¤ì¤Æ¸÷¤ëÂÝ¶Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅ¥½¤¤´¶¤¸¤â¤¹¤ë¡Ä¡ÄÆæ¤ÇÃÏÌ£¤Ç¡¢Ëá¤±¤Ð¸÷¤ë¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¿§¡¹Äü¤á¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³Î¤«¤Ê´õË¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥¹iD¤â¤¤¤Þ¤À¤Ë¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿³ºº°÷¤ÎÂç¿Í¤Ë¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤â»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ËÃÂÀ¸¤·¡Ä¡Ä¡£
»ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê°Â¿´¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¡¢»ä¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤È¡¢Ì¤Íè¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤À¤±¤ò°®¤ê¤·¤á¤Æ¡¢¿ÈÊ¬¾Ú¤â¤Ä¤Æ¤â¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹1¤Ä¤À¤±»ý¤Ã¤Æ¡¢19ºÐ¤Ë¤Ê¤ë1¥ö·îÁ°¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¾åµþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²È¤â¤ª¶â¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼Â²È¤Ë¤¤¤ë¤è¤ê¤¼¤ó¤¼¤ó³«ÊüÅª¤Êµ¤Ê¬¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸»Ï¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤¤¡ª¤È´õË¾¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±¿ÎÉ¤¯½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÃÏ¸µ¤ËÀäÂÐµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ç¥Ð¥¤¥È¤¹¤ëÆü¡¹¡£
¾åµþ¤«¤éÈ¾Ç¯°Ê¾å·Ð¤Äº¢¤Ë¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Î½õ¤±¤â¤¢¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÀ¸³è¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤Æ¡¢Åö»þµÊÃãÅ¹¤Ç½µ5¤Ç8»þ´Ö¥¥Ã¥Á¥êÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÀèÇÚ¤äÆ±Î½¤È¤â¤¹¤´¤¯ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤ÊÇÉ¼êÈ±¤ä¥Í¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì»°Ëæ¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤ó¤È¤«À¸³è¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤Æ¹¬¤»¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢·ÝÇ½¤ÎÊý¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¸÷¤¬¸«¤¨¤º¡Ä¡Ä¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½¢¿¦¤ÏÀäÂÐÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«·ÝÇ½¤Ç¿©¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤³¤Ç»à¤Ì¡Ä¡Ä¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È½÷»ÒÅª¤Ê´¶¤¸¤Ç»¶¤ë¤Î¤«¡©
Ëä¤â¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©
¤Õ¤È¡¢¤¢¤ë¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡Ä¡£
¡Ö¾ÍèÊÑ¤Ê¥µ¥Ö¥«¥ë¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤¦¤À¤è¤Í(¾Ð)¡×
¤¤¤ä¡¢ÀäÂÐ¤Ë·ù¤À¡ª¡ªÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡ª¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥¨¥í¤Ã¤Ý¤¤¥µ¥Ö¥«¥ë¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ï»à¤ó¤Ç¤â¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª
¤È¾Ç¤Ã¤ÆÇº¤ó¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¶¸¤Ã¤¿È¯ÁÛ¤¬¡¢
¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¿¡Ä¡Ä¡ª¡×
¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤³¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë°Õ¼±¤·»Ï¤á¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¿ÍÀ¸¡£
Í§Ã£¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ï¤¤¤¸¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¡¢I¥«¥Ã¥×¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤ò³è¤«¤»¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê»ä¤Ç¤âÃ¯¤«¤Ë¤Ï°ú¤Ã³Ý¤«¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©
¤½¤·¤Æ¡¢¾å¼ê¤¯¤¤¤±¤Ð¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤Î¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤¬½ÐÍè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Þ¤ÇÂ¾¤Î¿¦¶È¤Ç¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ÌîË¾¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤Î¤¬¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£
¾åµþ¤«¤é1Ç¯¤È¾¯¤·¡£
¤Ê¤ó¤È¤«Åìµþ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Î1¿ÍÊë¤é¤·¤È¤È¤â¤Ë¡¢Twitter¤Ë¤Û¤ÜËèÆü¤¤ï¤É¤¤¼«»£¤ê¤òºÜ¤»Â³¤±¤ëÆü¡¹¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ä¡£
1¥ö·î¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢¿¼Ìë3»þ¤¯¤é¤¤¤Ëup¤·¤¿¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ç»£¤Ã¤¿¼«»£¤ê¤¬ÆÍÁ³¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ð¥º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ê¤ã¡¼¤È¹²¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢2Æü¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬5Ëü¿ÍÁý¤¨¤Æ¡¢½µ´©»ï¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤È¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤«¤é¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬¡ª
20ºÐ¤Ë¤Ê¤ë1¥ö·îÁ°¤Ë¡¢¤®¤ê¤®¤ê10Âå¤Ç¤á¤Ç¤¿¤¯¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥è¥Ã¥·¥ã¡¼¡¼
¼«Ê¬¤¬Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÊÂ¤Ö»¨»ï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ÝÇ½¿Í¤¬Âô»³¤¤¤ëÂç¤¤Ê»öÌ³½ê¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤â¡¢¸½¼Â¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¾¯¤·¤ÏÌ¤Íè¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤ªµëÎÁ¤¬ËÜÅö¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Û¤Ü0¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÎ¤ê¡¢¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä(¾Ð)(ÎÞ)
¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤ª»Å»ö¤Ï¤É¤ì¤âËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ë¼«Ê¬¤Î³Ì¤òÇË¤ì¤Æ¡¢»Å»ö¤òÄÌ¤·¤ÆÀº¿ÀÅª¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤ë¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿´¤«¤é¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤òÅ·Çé¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥È¤ò»°¤Ä³Ý¤±»ý¤Á¤·¤ÆËèÆüÆ¯¤¤¤¿¥³¥í¥Ê¿¿¤ÃÂþÃæ¡£
Çº¤ß¤Ä¤Ä¡¢³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢ÆóÇ¯´Ö½êÂ°¤·¤¿»öÌ³½ê¤ò±ßËþÂà½ê¡ª
Âô»³¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯6·î¡£
¤µ¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤«¤é°ìÂÎ¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡©¤È¹Í¤¨¤¿»þ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤Ã¤È¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¤·¤¿¤¤¡ª¡ª¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Î¥°¥é¥Ó¥¢É½¸½¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï½÷À¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ºîÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¤É¤ì¤âÆ±¤¸¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢ÀÍß¤òÁß¤Î©¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë»£¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¼«Ê¬¤Î¹¥´ñ¿´¤ò»î¤·¤Æ¡¢Ì¤·Ð¸³¤Î¶½Ê³¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤òÄÉµá¤·¤¿¤¤¤ÈÇ³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¡Á
¤½¤·¤Æ¡¢¼«°Ö¹Ô°Ù¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÅÅ¼Ö¤ÎÃ¦ÌÓ¹¹ð¤Ê¤É¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÇÏÆÌÓ¤òÀ¸¤ä¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢
Æ²¡¹¤È¡¢¤«¤Ä¼«Á³¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¼¨¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤«¤â¤Ã¤Æ¡¢¿§¤ó¤Ê¿Í¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ä´ê¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¤¬¡¢2023Ç¯¤Î²Æ¤Ë´°À®¡£»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¤¤ªÏÃ¤Ï¤Î¤Á¤Î¤ÁÂô»³¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤½¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬Æó²ó¤â½ÅÈÇ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢»äÀ¸³è¤â°ÂÄê¤·¤Æ¡¢¸½ºß¡¢Ç¤È¿¢Êª¤ÈÆüÅö¤¿¤ê¤Î¤¤¤¤ºÇ¹â¤ÎÏÂ¼¼Êë¤é¤·¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼é¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤â¤À¤ó¤À¤óÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
º£Ç¯¤Ç¾åµþ5Ç¯¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¤¼«¸Ê¾Ò²ð¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½é¤á¤Æ¤¹¤ëÏÃ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¡£
¼¡²ó¤Ï¡¢»ä¤ÎÍÄ¾¯´ü¡Á³ØÀ¸»þÂå¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¿É¤«¤Ã¤¿¤³¤È¿§¡¹¡¢ÅÄ¼Ë¤Ç°Å¤¤ËèÆü¤ò¾è¤êÀÚ¤ë½Ñ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª♨