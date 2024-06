舞台『カリスマ de ステージ』〜おかえり! カリスマハウス〜が28日に東京・品川*プリンスホテル ステラボールで初日を迎えた。舞台『カリスマ de ステージ』〜おかえり! カリスマハウス〜同作は『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』の開発・運営を手がける EVIL LINE RECORDSとDazedによる、Youtubeのドラマ配信をメインとした二次元キャラクタープロジェクトの舞台化作。凡人は入居不可の「カリスマハウス」を舞台に、個性豊かな7人のカリスマ達の共同生活を描く。アルバムの発売や、ライブイベントの実施、コミカライズなど、ユニークで勢いのある二次元キャラクターコンテンツとなっている。

脚本・総合演出は前作に引き続き、話題の舞台作品やTV演出などお笑いから演劇に至るまで幅広い作品を手がける川尻恵太(SUGARBOY)が担当。獣愛ブースト音楽劇「Lamento - BEYOND THE VOID-」への出演で話題の京山陽春(伊藤ふみや役)、岩田知樹(草薙理解役)。ミュージカル「テニスの王子様」シリーズに出演し注目を集める持田悠生(本橋依央利役)、寶珠山駿(猿川慧役)、舞台を中心に活動し今後更なる活躍が期待される露口祐斗(湊大瀬役)、丸山和志(テラ役)ら実力派俳優たちに加え、MANKAI STAGE『A3!』シリーズやStray City シリーズ「Club キャッテリア」など話題作に多数参加する田中涼星(天堂天彦役)が出演する。前作を超える、シュールで予測不能なカリスマたちの物語を描くほか、ライブパートではキャストによるソロ曲を回替わりで披露。スケジュールは当日のお楽しみとなる。また、各公演で豪華なカリスマゲストも登場するという。公演は東京・品川*プリンスホテル ステラボールにて6月28日〜7月7日。6月28日19時公演、7月7日13時公演、18時公演の全3公演をDMM TV(国内)、Streaming+(海外)にて配信する。撮影:小境勝巳 (C) 『カリスマ de ステージ』製作委員会