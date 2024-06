キッズプレイパークや屋台縁日、ワークショップも！kiondひろしま

カーゾックは、広島市中央公園広場(ひろしまスタジアムパーク)内の商業施設「HiroPa(ヒロパ)」に、木にふれるさまざまな体験を提供する木の体験施設「kiondひろしま」を2024年8月1日(木)にオープンします。

kiondひろしま

所在地 :広島県広島市中区基町15番地1号(HiroPa A棟1階 7-9区画)

業態 :キッズプレイパーク、屋台縁日、ライブラリーカフェ、

木製雑貨販売、ワークショップ

敷地面積:約540平方メートル(屋台縁日除く)

営業時間:11:00〜20:00

(キッズプレイパーク・縁日は18:00閉店、土日祝は10:00開店)

開業日 :2024年8月1日(木)

kiondとしては国内2か所目の出店であり、中四国エリア初進出となります。

<「kiondひろしま」について>

kiondひろしまは、「木」「木育」がテーマの体験施設です。

木にふれるさまざまな体験を通じて、元気と笑顔をお届けしたいという想いを込めた「みんなのパワースポット」を施設コンセプトとしています。

子どもの笑顔あふれる木のキッズプレイパークや、大人も思わず子どもにタイムスリップする屋台縁日を展開。

また、元気になる本と出逢えるカフェや、広島ならではの木製品を取り揃えたショップも併設します。

さらに、土日祝を中心に木にふれるワークショップを開催します。

ひろしまスタジアムパーク エリアマップ

<提供コンテンツの紹介>

■キッズプレイパーク(面積:約180平方メートル)

子どもたちの笑顔はじける屋内遊び場、通称「キノパーク」。

遊具や内装にはヒノキやスギ等の木材をふんだんに使用しています。

木の香りや触れたときの感覚等、遊びの中で五感が刺激されることで、お子さまの感性や創造性が育まれます。

【キノパークでできる主な遊び】

〇モッキンガム

木製の大型ジャングルジムは、造語の「モッキンガム」という愛称で親しまれています。

高さ約2.4mのモッキンガムは、上ったり下りたりできるだけでなく、中は迷路のようになっていて冒険心をくすぐります。

モッキンガム イメージパース

〇クーゲルバーン

レールを思いのまま壁にくっつけてボールを転がして遊べます。

長さや角度によるボールの動きや音の変化が創造力を育みます。

クーゲルバーン イメージパース

〇絵本・木のおもちゃ

まち、人、自然をテーマにした約150冊の絵本を親子で楽しめます。

積み木やパズル、音や動きが楽しいおもちゃ等、さまざまな良質な木のおもちゃを用意します。

絵本・木のおもちゃ イメージパース

【入場できる方】

150cm以下・小学生以下のお子さまが利用できます。

18歳以上の保護者同伴必須の遊び場です。

入場料金:・子ども 最初の30分 600円

10分延長につき 100円

フリーパス(平日のみ) 1,100円

・保護者 1名様 600円

※全て税込

■屋台縁日

kiondひろしま店舗前・芝生ひろば側の屋外にて、屋台縁日を展開。

昔ながらの遊びをkiondオリジナル木製屋台で出店します。

子どもも大人も関係なく大盛り上がり間違いなし。

【屋台縁日でできる遊び】

〇射的

縁日屋台 射的 イメージ写真

縁日屋台 スマートボール イメージ写真

縁日屋台 わなげ イメージ写真

【料金表】※全て税込

射的 :6発 500円、13発 1,000円

スマートボール:20玉 500円、EXボール(追加3玉) 500円

わなげ :12本 500円

■ライブラリーカフェ(面積:約285平方メートル)

木の香りを感じながらゆっくり読書が楽しめる「LibraryCafe」。

店内壁面には6つのテーマに合わせて選書された約800冊の本が並びます。

LibraryCafe イメージパース

【所蔵書籍について】

ライブラリーカフェには、「まちと人と自然を結ぶ、元気が宿る公園の図書室」をテーマに約800冊の書籍がおさめられています。

カフェ利用の方は本をご自由に読むことができます。

選書は、本と編集の総合企業「SPBS」プロデュースで、「つくる」「あそぶ」「まなぶ」「つながる」「ひろしま」「げんき」の6つのカテゴリーに分類しています。

「げんき」の本棚では、kiondスタッフが独自で選んだ「元気が出る本」をコメント付きで紹介。

kiondひろしまに集う人々がまちや木に関心を寄せ、「何かやってみたい!」「もっと知りたい!」と心動く本棚となっています。

【カフェメニュー例】

〇ドリンク

・kiondコーヒー 400円

・ひろしまファインレモネードスカッシュ 500円

・キリン一番搾り 600円

〇フード

・ポテトフライ 300円

・ソフトクリーム 350円

※ドリンクは全てMサイズ、税込(店内飲食10%)の価格です。

■木製雑貨販売

LibraryCafe内には、kiondバイヤーおすすめのプレミアムな逸品を手にとってご覧いただけるショップを併設しています。

キッチン用品や木のおもちゃをはじめ、広島ならではの木工芸品等、さまざまな木雑貨を取り揃えます。

【商品ピックアップ】

〇森香精 杉とひのきのアロマチップ(ASNARO) 1,430円

森香精 杉とひのきのアロマチップ(ASNARO)

〇中国地方の木/どうぶつつみきセット(原田製材) 2,900円

中国地方の木/どうぶつつみきセット(原田製材)

〇森のおべんとう(一場木工所) 8,800円

森のおべんとう(一場木工所)

■ワークショップ

木を使ったものづくり体験を開催。

箸づくり体験や伝統工芸が学べる体験等、大人も子どもも楽しめるさまざまなワークショップを用意されています。

体験プログラムは一部事前予約が可能です。

7月上旬より予約受付を開始予定です。

【ワークショップ例】

〇広島県産材ヒノキの手作り箸体験

治具と呼ばれる専用の制作用台に材を乗せて鉋で削っていき、箸の形に整えていきます。

長さや太さを自由に決められるので、自分にピッタリのお箸が出来上がります。

体験時間:2時間/対象年齢:4歳〜(12歳未満は保護者同伴)

広島県産材ヒノキの手作り箸体験

〇伝統工芸 組子のコースター作り

ホオノキやヒノキ等いろいろな樹種を好みの組み合わせで選んでいただき、伝統工芸である「組子」の技法でコースターを作ります。

体験時間:2時間/対象年齢:4歳〜(12歳未満は保護者同伴)

伝統工芸 組子のコースター作り

