三種の唐辛子を効かせた夏の味わい！ブルボン「チーズおかき三種のこく旨唐辛子味」

ブルボンは、夏バテが気になる季節に合わせて「チーズおかき三種のこく旨唐辛子味」を2024年7月2日(火)に期間限定で新発売します。

ブルボン「チーズおかき三種のこく旨唐辛子味」

商品名 :チーズおかき三種のこく旨唐辛子味

内容量 :83g(個装紙込み)

発売日 :2024年7月2日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

※一部コンビニエンスストアで取り扱いがあります。

価格 :オープンプライス

賞味期限 :9カ月

「チーズおかき」は、リング型と丸型のおかきを醤油で味付けし、くちどけの良いチーズクリームをサンドした米菓です。

「チーズおかき三種のこく旨唐辛子味」は、特徴の異なる3種類の唐辛子をバランスよくブレンドして仕上げたおかきでチーズクリームをサンドしました。

また、おかきの味付けにチキンエキスを加えることで、辛いだけではなくコクと旨味のある味わいに仕上げています。

辛いものが食べたくなる夏に、バランスよく組み合わせた辛味となめらかでくちどけの良いチーズクリームが演出する刺激的なおいしさを楽しめます。

※持ち運びに便利な、チャック付小袋タイプの商品も発売します。

商品名 :ミニチーズおかき三種のこく旨唐辛子味CH

内容量 :26g

発売日 :2024年7月16日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、

ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :9カ月

