まるで文化祭のような「えんにち」イベント！コピス吉祥寺『キチジョージえんにち』

コピス吉祥寺は、2024年7月13日(土)〜15日(月祝)の3日間、吉祥寺の個性豊かな魅力を一堂に集めた、まるで文化祭のような「えんにち」イベント『キチジョージえんにち』を、コピス吉祥寺3階屋上スペース「GREENING広場」にて開催します。

コピス吉祥寺『キチジョージえんにち』

・名称 :キチジョージえんにち

・開催日時:2024年7月13日(土)〜2024年7月15日(月祝)

各日11:00〜19:00(最終日は18時まで)

・開催場所:コピス吉祥寺A館3階GREENING広場

・入場料 :無料

・主催 :コピス吉祥寺

https://www.coppice.jp/

本イベントは、吉祥寺にある1つ1つの“点”が結び合い、1つの“わ”となって、今までの“えん”をより深めたり、新しい“えん”が生まれてほしいという願いのもと、2022年から開催し、2024年で3回目の開催となります。

前回は期間中に約1万8千人以上の方が来場しました。

3回目の開催となる2024年は、昔ながらのスマートボールやヨーヨーすくいなどのゲームやワークショップで、大人も子供も一日楽しめる参加型屋台が盛りだくさん!えんにちならではのグルメを提供するキッチンワゴン、吉祥寺の歌自慢が集まるのど自慢大会の他、最終日の夜には昨年大盛り上がりだった総踊りを2024年も開催予定。

吉祥寺駅から徒歩2分、吉祥寺の真ん中とは思えないほどの開放感ある屋上広場で、新しくもどこか懐かしいえんにちを、吉祥寺の街の方々と共に作り上げます。

昨年開催の様子1

昨年開催の様子2

昨年開催の様子3

【吉祥寺の方々によるえんにち屋台やキッチンワゴンがコピス吉祥寺の屋上広場を彩ります】

吉祥寺でお店を構える方々や、吉祥寺に縁の深いクリエイターや団体の方々によるえんにちゲーム屋台が盛りだくさん!子供から大人まで誰でも参加できて、楽しめる屋台が勢ぞろいします。

また、キッチンワゴンには吉祥寺で人気の飲食店の1日限定出店も!この日限りのコラボレーションメニューが楽しめます!2024年は、過去最大の約24店舗が出店します。

昼はお子様やファミリーが楽しめる“えんにち”から、夜にはオレンジのストリングライトでお酒を楽しみながら大人が童心に返って楽しめる“えんにち”に。

新しさと懐かしさが同居する街のみんなの“えん会場”を夏の夜にコピス吉祥寺の屋上広場に作ります。

《定番のスーパーボールすくいやスマートボールに射的など、昔ながらの懐かしい遊びに夢中になる3日間》

スーパーボールすくいや、スマートボール、恐竜すくい、輪投げ、射的、絵本の古本屋、ミニボウリングetc…

吉祥寺に縁のある方々と、来ていただく皆様で共にとっておきの夏の思い出をつくるイベントです。

◇立ち呑みたこちゃん

毎年行列を作るほど人気のスマートボールの屋台が2024年も出店!

スマートボール

◇凡凡家

吉祥寺の飲み友達で結成された放浪変形型音楽ユニット凡凡家が、ヨーヨー釣り屋台で登場!

祭りと名のつくところには凡凡家と言われる彼らが“えんにち”を盛り上げます。

ヨーヨーすくい

◇UNRESS

吉祥寺MAPのバンダナを販売するUNRESSは、子供も大人も楽しめる、豪華景品が当たるフリースロー大会を開催!

◇クツシタトサケbobo

吉祥寺サンロードにあるお酒の飲める靴下屋さん、クツシタトサケboboでは、昨年も大人気の怪獣すくいと個性的な靴下の販売をします。

怪獣すくい

◇ディグボウル吉祥寺

吉祥寺エクセルホテル東急地下1階にあるボウリング場が、本物さながらのミニボウリングゲームでストライクチャレンジ!

◇HOME PLANET

音楽も料理も楽しめる吉祥寺の酒場的拠り所のHOME PLANETが、射的屋台で登場!夏らしく水鉄砲で楽しむ射的です!

《コピス吉祥寺のショップもえんにちに特別出店!》

◇NICOPA&nico ground

キッズ向け室内遊園地&ゲームコーナーのNICOPA&nico groundがスーパーボール&キラキラすくいで登場!いくつすくえるかみんなでチャレンジ!

◇自由が丘まるやま

着物専門店の自由が丘まるやまが、浴衣を販売します。

子供用から大人向けまで、様々なデザインを用意されています。

またえんにち限定でスーパーボールすくいも!

◇14+

帽子専門店の14+が、えんにちの暑い1日を乗り越えられる帽子を販売します!キッズ向けの帽子も!熱中症対策をしっかりしてえんにちを楽しもう!

◇シルバニアファミリー森のお家/ジグソーパズルのお店マスターピース

今人気のシルバニアファミリーのグッズが当たる、シルバニアファミリーくじを実施します!なにが当たるかドキドキでくじに参加してみよう!

<出店一覧>

立ち呑みたこちゃん、凡凡家、絵本の古本屋MAIN TENT、クツシタトサケbobo、褻ノ日、ぺろきち商店&キチモン研究部、初出商店、UNRESS、Instant吉祥寺ストア、The Daps Famous Hood Joint、ディグボウル吉祥寺、Movin Studio 旅する写真館、HOME PLANET、中田ベーカリー 他

NICOPA&nico ground、自由が丘まるやま、14+、シルバニアファミリー森のお家/ジグソーパズルのお店マスターピース

《キッチンワゴンには、日替わり登場のお店!グルメが目白押し!》

◇爛漫東京 [人気店 7/14限定]

吉祥寺のイーストエリアにある、産地直送のこだわった食材が楽しめる居酒屋「爛漫東京」。

漁港に勤めているオーナーの父親から新鮮な魚や米を仕入れており、新鮮な食材をつかった料理が楽しめます。

旬によって取り寄せる食材も変わるため、毎日どんなメニューがでるか楽しめるお店です。

今回はお子様たちも楽しめるかき氷も販売します。

かき氷

◇おみごとスナック 御美娘 [話題のお店 7/15限定]

吉祥寺で10畳のパワースポットとして各メディアにも紹介されている「おみごとスナック御美娘」が出店。

アルコールドリンクに、チョコバナナやマシュマロ串など、子供から大人までみんなの気分がアガるようなメニューを用意されています!

おみごとスナック 御美娘

<キッチンワゴン出店一覧>

爛漫東京、おみごとスナック 御美娘、絹、吉祥寺さとう、おでん塚田 他

【第三回「キチジョージのど自慢」大会を開催!】

いよいよ定着してきたキチジョージのど自慢大会も3回目の開催します。

吉祥寺の店舗または団体を代表する歌自慢の出場者が参加します。

今回は、お子様も大人も参加できるフリーカラオケタイムも!

吉祥寺の街を舞台に、街の人たちが素敵な歌声を響かせる、のど自慢大会を歌って踊ってみんなで盛り上げます。

第二回のど自慢の様子

<キチジョージのど自慢開催日時>

■13日(土) 予選(1) 16:00〜17:00

■14日(日) 予選(2) 16:00〜17:00

■15日(月祝) 決勝 14:00〜16:00

<フリーカラオケ開催日時>

■13日(土) 子供の部 14:30〜16:10 大人の部 15:10〜15:50

■14日(日) 子供の部 14:30〜16:10 大人の部 15:10〜15:50

■15日(月祝) 13:30〜14:00

【最終日まで見逃せない。

一日限定のえん結び総踊りを開催】

最終日の夜には集まった方々が縁を作り“円”を生み出す盆踊りを“総踊り”を実施します。

2024年は、日本中で旋風を巻き起こすDJ盆踊りの立役者珍盤亭娯楽師匠と、吉祥寺で民謡ワークショップも開催する民謡ユニットこでらんに〜が、総踊りの音頭取りとして参加します。

イベント最終日が、盛り上がる事間違いなしの総踊りになります。

<えん結び総踊り開催日時>

■15日(月祝) 16:00〜18:00

珍盤亭娯楽師匠

こでらんに〜

【2024年も森本晃司氏の描き下ろし作品がキチジョージえんにちのビジュアルを飾ります。】

『キチジョージえんにち』のキービジュアルは、国内・海外のアニメーションカルチャーをトップランナーとして牽引し進化し続けるアニメーション監督の森本晃司氏に、2024年も描いていただきました。

井の頭公園にほど近い“青い”鳥居が見守る場所、A吉と書いて「空き地」と読む一軒家のシェアスタジオ「A吉 STUDIO」のメンバーでもある森本氏が描く、縁日が表現されたオリジナルイラストにもご注目ください。

キチジョージえんにち原画

【館内ではえんにちを楽しめる浴衣や甚平などえんにちを楽しむためのグッズも!】

『キチジョージえんにち』に彩りを加える浴衣や甚平に、足袋ソックスや着物用の下着、下駄より楽な下駄サンダルに、浴衣に合わせて着用するアクセサリーなどえんにちをより一層楽しめる為のグッズを館内で販売しています。

また、屋外イベントに必須なハンディファンやクールリング、サングラスなど熱中症対策グッズも揃えています。

期間中は、えんにち特別メニューや商品を取り揃えてる店舗もあり!

ぜひ、浴衣や甚兵衛を来て、盛り上がる準備万端でえんにちにお越しください。

浴衣

<販売店舗一覧>

212KITCHEN STORE、ヨーキーズクレープリー/ピースオブベイク、GODIVA、あしながおじさん、tutuannagrande、サンキューマート、Thingsly、foranew、bonraspail、JOKER、#C-pla、NICOPA&nico ground、ジュンク堂書店

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post まるで文化祭のような「えんにち」イベント!コピス吉祥寺『キチジョージえんにち』 appeared first on Dtimes.