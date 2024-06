ソニー・クリエイティブプロダクツは、韓国でZ世代を中心に人気爆発中の超人気キャラクター「パンパンくんの日常」の日本国内初のPOP UP STOREを7月25日(木)からラフォーレ原宿で期間限定オープンします。

「パンパンくんの日常」POP UP STORE

「パンパンくんの日常」は2022年7月にYouTubeで公開するや否や爆発的な人気になり、現在YouTubeチャンネル登録者数が227万人を突破、毎月10万人ペースで増え続けています。

2023年7月には韓国・ソウルにてPOP UPイベントを開催、1,700人以上の待機列、12日間の会期中2日目でほぼすべてのアイテムが完売という事態となりました。

2023年12月14日には、待望の2度目となるPOP UPイベントを韓国・ソンスで開催し、今回、満を持して日本国内で初開催のPOP UP STOREオープンとなります。

また、同時期にはキデイランド原宿店と梅田店で、「パンパンくんの日常」フェアの2店同時開催が決定。

原宿店のK-SPOTエリア、梅田店の地下スペースでもパンパンくんのビジュアルが大きく露出する予定です。

さらに、人気アパレルショップ「WEGO」とのコラボレーションも決定。

原宿本店の巨大壁面ディスプレイには、オリジナル描き下ろしのコラボビジュアルが登場!WEGO限定の商品も多数発売予定です。

「パンパンくんの日常」×「WEGO」コラボレーションビジュアル

●「パンパンくんの日常」 POP UP STORE〜パンパンくんIN JAPAN〜

開催期間:2024年7月25日(木)11時〜8月8日(木)

※5.6日は休館日

※7月25日〜29日はLAFORET GRAND BAZAR開催期間のため、

開館前に行列が発生する可能性があります

開催場所:ラフォーレ原宿 5階 MAKE THE STAGE

商品展開:日本国内初登場の約100アイテムを発売予定。

詳細は今後HP・SNS等で随時発表します。

●「パンパンくんの日常」フェア

開催期間:2024年7月25日(木)〜8月9日(金)

開催場所:キデイランド原宿店・梅田店(2店舗同時開催)

開催内容:期間中対象商品購入金額に応じて先着で、

オリジナルパンパンくんグッズ

(限定ポストカード・キラキラステッカー)をプレゼント

※グッズはなくなり次第終了となります

●「パンパンくんの日常」×「WEGO」コラボレーションキャンペーン

開催期間:2024年7月25日〜

開催場所:WEGO原宿本店・心斎橋店・WEGO ONLINE STORE

開催内容:完全描き下ろしのビジュアルを使用したWEGOオリジナル商品を限定で発売。

あわせて、コラボ商品を含む税込み3,000円以上購入の方を対象に、

数量限定でノベルティステッカーをプレゼント

※ノベルティステッカーはなくなり次第終了となります

今後もオリジナルのアーケードゲーム、モバイルゲーム、プライズ商品など続々と発売予定です。

さらに12月には、待望の日本国内初の展示イベントの開催も予定されています。

(C) 2024 Leejuyong

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本初開催!「パンパンくんの日常」POP UP STORE appeared first on Dtimes.