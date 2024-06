アンチドーピング認証！Sports Support nanodx「SSNマッサージオイル」

国内で初めて天然カンナビノイドでアンチドーピング認証「BSCG Certified CBD」を取得したCANLIFEは、アスリートブランド「Sports Support nanodx」より第一弾SSNマッサージオイルを本日2024年6月26日(水)から販売中です。

Sports Support nanodx「SSNマッサージオイル」

【BSCGとは?】

BSCG(Banned Substances Control Group)は、著名なオリンピック薬物検査のパイオニアであるドン・カトリン博士とその子息オリバー・カトリン氏により、2004年に設立された世界最大のアンチドーピング認証機構です。

CANLIFEが取得した「BSCG Certified CBD」プログラムは、CBDはもちろんWADA(世界ドーピング防止機構)で禁止されている287種の薬物、その他204種の違法薬物、OTC薬物、処方薬物を含め、合計491種類以上の薬物検査を行うなど、検査項目は多岐にわたります。

BSCGの薬物検査プログラムはスポーツ連盟、プロスポーツリーグ、軍隊/職業用薬物検査プログラムのモデルにもなっており、世界中のスポーツ選手、プロ競技団体、プロアスリート、世界大会を目指すアスリートから製品を選ぶうえで高い信頼を得ています。

なお「BSCG Certified CBD」認証を取得した企業は、2024年6月の時点で同社を含め世界で9社しかありません。

https://www.bscg.org/

BSCG Certified CBD認証

【Sports Support nanodx/SSNマッサージオイル】

CANLIFEが今期より新設したアスリート専用ブランド。

アスリートが安心して使用できるよう「Sports Support nanodx」ブランドから発売する製品は「BSCG Certified CBD」認証取得を義務付けています。

今回発売するSSNマッサージオイルは「BSCG Certified CBD」認証取得済。

ドーピング禁止物質を一切使わず、筋肉の再生、可動域の調整、消炎鎮痛を目的とし、

・競技前、競技中は筋肉のハリを残しつつ、可動域を広げたい。

・競技後は疲れを残さず回復を早めたい。

など、アスリートの要望を製品化しました。

開発にはアスリートはもちろん、医学博士、薬学博士、研究者などその道のプロが集結しています。

https://www.bscg.org/brand/canlife-co-ltd

ロット番号:MSJ20240601

【特許申請中】

特願2024-025268 2024年2月22日申請

【発明の名称】筋疲労回復用組成物及び筋硬度低減用組成物

【製品中のTHCの残留限度値について】

CANLIFEで使用する原料は創業以来、CBDアイソレート以外使用しておりません。

全ての製品は国内基準、ならびにアスリートが使用できる残留限度値を順守しています。

WADA(世界ドーピング防止機構)で定めるTHC残留限度値は150ppm以下となっていますが、アメリカのプロバスケットリーグ(NBA)で定める残留限度値は15ppm以下など、国、競技団体、委員会により残留限度値は違います。

CANLIFEはCBDが合法の国(国内含む)、州、委員会、競技であれば世界中どこでも安心して使用できるよう、最も厳しい残留限度値に合わせ製品を開発しています。

【Japan Sports Week 2024に出展】

CANLIFEは7月3日(水)〜5日(金)に開催する「スポーツチーム・アスリート向け総合展/Japan Sports Week 2024」に出展します。

4つの専門展で構成された総合展示会となります。

CANLIFEはその中のトレーニング&コンディショニングEXPOに出展します。

こんなお悩みがある方、団体、チームは是非お越しください。

・試合本番で最高のパフォーマンスを発揮したい。

・最先端のトレーニング機器、またはそれにつながるものを導入したい。

・個人でできる効果的なトレーニングや機器を導入したい。

・コンディショ二ング環境を整えたい。

・導入事例を確認してチームに取り入れたい。

開催地 :東京ビッグサイト(南3・4ホール)

小間番号:21-13

※入場には事前の来場登録(無料)が必要です。

https://www.sportsexpo.jp/ja-jp/lp/24/visit/jsw.html?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_content=9459302719_568178544_1174280169501586__kwd-73392801437071:loc-138321&utm_campaign=&utm_term=p_japan%20sports%20week&msclkid=b6348f6752c7146112bae91f99538315

