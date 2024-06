2名の社員選出！tdi「2024 Japan AWS Top Engineers」「2024 Japan AWS All Certifications Engineers」

AWSのパートナーシップであるAPNの加入企業の社員の中から、AWSの推進活動に貢献したエンジニアを表彰する「2024 Japan AWS Top Engineers」および「2024 Japan AWS All Certifications Engineers」に、 tdiより2名の社員が選出されました。

■2024 Japan AWS Top Engineers 選出社員

デジタルイノベーション技術部 米山 和寿

「Japan AWS Top Engineers」の選出にあたり、求められるエンジニア像は以下のとおりです。

・AWSビジネス開発において、技術的な観点で仕組み化をリードしている方

・自社のソフトウェアやソリューションを技術面でリードし、製品のAWS対応を推進している方

・プロジェクトをリードし、顧客要件を深く理解し、AWSの技術検討や設計を主導している方

・社内外にAWSの技術情報を発信し、セミナーや社内勉強会等でパートナーのAWSビジネスに貢献している方

■2024 Japan AWS All Certifications Engineers 選出社員

デジタルイノベーション技術部 早川 将史、米山 和寿

■「Japan AWS All Certifications Engineers」について

APN加入企業に所属し、「AWS認定資格を全て保持している」AWSエンジニアを対象にした表彰プログラムです。

AWSが認定する資格の種類が増え、難易度が非常に高くなっている「AWS認定資格を全て保持していること」を評価し授与されます。

