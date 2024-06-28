あの「シザーマン」が令和のハロウィンに再来!? 名作ホラーリバイバル『クロックタワー・リワインド』のパッケージ版が10月発売決定
1995年に発売されたスーパーファミコン向け名作ホラーゲーム『クロックタワー』（CLOCK TOWER）の移植作となる『Clock Tower: Rewind（クロックタワー・リワインド）』。そのNintendo SwitchとPlayStation5向けパッケージ版の発売日が10月31日に決定した。
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新オープニング曲に加え、アニメーションの追加、操作性の改善など新規要素も。再び戦慄と絶望の恐怖を味わうことができる。現在、SUPERDELUXE GAMES「SDX公式ストア」と各小売店にて予約受付中だ。
【パッケージ版『クロックタワー・リワインド』概要】
プラットフォーム：Nintendo Switch、PlayStation5
発売日：10月31日予定
販売：SUPERDELUXE GAMES
価格：通常版4980円（税込み）、DELUXE EDITION7480円（税込み）
〇通常版：ゲームソフト（表裏ジャケット＋マニュアル）
〇DELUXE EDITION同梱物（7点）：
・通常版ゲームソフト（表裏ジャケット＋マニュアル）
・三方背ケース
・トレーディングカード
・アートカード2枚
・ステッカーシート
・ミニマガジン「DELUXE+」
・オリジナルサウンドトラックCD
クロックタワー・リワインド - SUPERDELUXE GAME：
https://superdeluxegames.jp/collections/clocktower-rewind
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(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)