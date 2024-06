Blxst(ブラスト)が、デビューアルバム『I'll Always Come Find You』を7月19日にリリース。あわせて、アンダーソン・パークをフィーチャーした新曲「Dance With The Devil」を公開した。

(関連:【映像】Blxst & アンダーソン・パーク「Dance With The Devil」MV)

「Dance With The Devil」には、ライブホーンやストリングスをふんだんに使ったグルーブ感溢れるトラックに、彼らの真骨頂とも言える南カルフォルニアのバイブスを持ち込んだという。

また、アルバムの予告編も公開。『コーチェラ・フェスティバル』でのパフォーマンスや、先日公開された「Risk Taker」のビジュアライザーのコンセプトを、さらに一歩進めた映像となっている。Blxstが黒い運転手用の手袋をはめてグランド ナショナルの運転席に乗り、『Evgle & Son』という運転手付きの自動車整備工場に車を停めるという内容に。

<Blxst コメント>

・新曲「Dance With The Devil」について

アルバム『Malibu』以来、アンダーソン・パークのファンなんだ。彼のアーティストとしてのアプローチや声のトーンは、自分の芸術性に目覚めつつある私にインスピレーションを与えてくれた。そして2023年の夏、彼自身から(アンダーソン・パークのライヴバンドとして知られる)Free Nationals(フリー・ナショナルズ)とのコラボレーションに参加しないかと誘われたんだ。これを機に、自分のデビュー・アルバムにも参加してくれるよう頼んだんだ。この曲は、カリフォルニア出身の2人のアーティストの完璧なブレンドで、一聴しただけでサウンド的に満足がいくものになっている。コンセプトとしては、恋愛や人間関係における誘惑との綱引きを描いた曲なんだ。

・デビューアルバム『I'll Always Come Find You』について

アルバム制作中に乗り越えなければならなかったものは、自分の創作プロセス全体を変えたし、ファンはそこからの成長を見るに値すると思う。アーティストとして活動を始めたばかりの頃に夢見た高みに到達することを、妨げるものなんてない。今ほど良い時はないんだ。

(文=リアルサウンド編集部)