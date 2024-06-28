À¾Éð³°ºê½¤ÂÁ¤ËÉüµ¢¸å½é¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥ó¥Á¡ª¡¡²ñ¿´¤Î3¹æ2¥é¥ó¡ÖÃ£Ìé¤¬¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡¢¡³ÚÅ·¡½À¾Éð¡Ê28Æü¡¢¤¤é¤ä¤«¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡À¾Éð¤Î³°ºê½¤ÂÁ¤¬24Æü¤Ö¤ê¤Î¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥ó¥Á¡×¤Çµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ëº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î3¹æ2¥é¥ó¡£³ÚÅ·¥É¥é¥Õ¥È1°Ìº¸ÏÓ¸Å¼Õ¤Î´Å¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿Ä¾µå¤òÆ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿4Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Çº¸ÂÀ¤â¤âÎ¢¤ËÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¡¢Íâ5Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£25Æü¤ËºÆ¾º³Ê¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤¬3»î¹çÌÜ¡£Éüµ¢¸å½é¤á¤ÆàÄê°ÌÃÖá¤Î3ÈÖ¤ËÌá¤ê¡¢µ×¡¹¤Î¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤ÇÀèÈ¯º£°æÃ£Ìé¤ò±ç¸î¤·¤¿¡£¡ÖÃ£Ìé¡Êº£°æ¡Ë¤¬¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤¬¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÇ¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£