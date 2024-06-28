ÅÄÃæ´õ¼Â¤¬½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë5Ï¢ÇÆ¤Ç5000¤ËÂ³¤¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆâÄê¡¢¥É¥ë¡¼¥ê¡¼¼ë±ÍÎ¤¤Ï½é½Ð¾ì¤Ç7°ÌÆþ¾Þ¡ÚÎ¦¾åÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Û
¢¡Î¦¾å¡¡ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê28Æü¡¢¿·³ã¡¦¥Ç¥ó¥«¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ï¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤Æ½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ8°Ì¤ÎÅÄÃæ´õ¼Â¡Ê¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬4Ê¬1ÉÃ44¤Ç5Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¸ÞÎØ»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤Î4Ê¬2ÉÃ50¤òÆÍÇË¤·¤Æ2¼ïÌÜÌÜ¤ÎÆâÄê¤ò³ÍÆÀ¡£´û¤Ë5000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï¸ÞÎØÀÚÉä¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½øÈ×¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÈô¤Ð¤·¤Æ½ª»Ï¼ó°Ì¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¹¥¥¿¥¤¥à¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡½é½Ð¾ì¤Î¥É¥ë¡¼¥ê¡¼¼ë±ÍÎ¤¡Ê²¬»³¡¦ÄÅ»³¹â¡Ë¤Ï·üÌ¿¤ÏÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ4Ê¬18ÉÃ16¤Ç7°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£