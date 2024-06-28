YONA YONA WEEKENDERS、7/24発売New Album『LIVE』トレーラー映像を公開
YONA YONA WEEKENDERSが、7月24日にリリースする2nd Full Album『LIVE』のオフィシャル・トレーラーを公開。生産限定盤CDの紙スリーブデザインと購入特典に加えて、付属のライブCDに収録される曲目も解禁した。
ミュージックビデオは、「寿司と酒」「Orange Moon feat. 大塚 愛」のミュージックビデオに加えて、新録曲の音源も使用された映像だ。
▲YONA YONA WEEKENDERS『LIVE』ステッカーシート
さらに、今回の完全生産限定盤CDの紙スリーブデザインとライブCDに収録される曲目も発表された。紙スリーブデザインは、今作のレコーディングが終了した直後のイベントでのライブ写真を使用。収録楽曲は、メジャーデビューシングルである「いい夢」に始まり、ライブで披露されることの少なかった「Lonely Times」、シングル曲である「春よ来い」や「寿司と酒」など大満足の10曲に加えて、ライブの臨場感をそのまま収録したMCを3トラック収録。3周年を記念して、ステージ上に設置された煌めく冷蔵庫やビールサーバー、沸き立つオーディエンスの歓声など、当日のSpotify O-EASTの“生”の空気感を存分に感じられる内容だ。おなじみのキラーチューン「R.M.T.T」もいつも以上の盛り上がりを感じることができる。
▲完全生産限定盤CDの紙スリーブデザイン
リリース情報
2024年7月24日(水)リリース
■完全生産限定盤CD（2枚組）
VIZL-2325 / 税込\4,500（税抜\4,091）
予約受付中：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2325.html
[CD 1：2nd Full Album『LIVE』 収録内容]
1. シナプス
2. Long Ride
3. 春よ来い
4. 行けたら、行くわ
5. 新規録音#4(2024.4.22)
6. Work Hard Play Hard
7. メシ食って寝るだけ
8. 寿司と酒
9. あんしん
10. Orange Moon feat. 大塚 愛
11. Happy Sad
12. アーバンなLife
13. 30
[Disc 2]
『YONA YONA WEEKENDERS ONEMAN LIVE 2024 at Spotify O-EAST (04.07)』
1. いい夢
2. Lonely Times
3. 明るい未来
4. MC01
5. SUI SUI
6. Ice Cream Lovers
7. MC02
8. 寿司と酒
9. Good bye
10. R.M.T.T
11. MC03
12. 春よ来い
13. Open your eyes
ライブ・イベント情報
2024/7/23(Tue) 東京 代官山UNIT [Open 19:00 / Start 20:00]
2024/8/11(Sun) 広島 SECOND CRUTCH [Open 17:30 / Start 18:00]
2024/8/23(Fri) 宮城 仙台darwin [Open 18:30 / Start 19:00]
2024/8/25(Sun) 埼玉 HEAVEN'S ROCKさいたま新都心 VJ-3 [Open 17:30 / Start 18:00]
2024/9/8(Sun) 福岡 BEAT STATION [Open 17:00 / Start 18:00]
2024/9/14(Sat) 愛知 Electric Lady Land [Open 17:00 / Start 18:00]
2024/9/15(Sun) 大阪 味園ユニバース [Open 17:00 / Start 18:00]
2024/10/2(Wed) 北海道 PENNY LANE24 [Open 18:00 / Start 19:00]
2024/10/11(Fri) 東京 Zepp Shinjuku [Open 17:30 / Start 18: 30]
[チケット]
スタンディング \4,700(税込) ドリンク代別途必要
一般販売受付中：https://eplus.jp/yonayonaweekenders/
ライブ・イベント情報
＜YONA YONA WEEKENDERS“LIVE”Release Tour＞
日程｜2024.10.19 (sat.) OPEN 18:00／START 19:00
会場｜THE WALL LIVE HOUSE
主催｜Guts Promotion
問い合わせ｜gutspromotion@gmail.com
チケット詳細は後日発表。