THE BEAT GARDEN、約1年ぶりワンマンツアー＜FORTE＞を東名阪開催
THE BEAT GARDENが10月から12月にかけて、東名阪ワンマンツアー＜THE BEAT GARDEN one man live tour2024『FORTE』＞を開催することが発表となった。
◆THE BEAT GARDEN 画像
ツアー開催は2023年の＜Bells.＞以来約1年ぶり。＜FORTE＞と題したツアーは10月5日の大阪・BIGCAT、11月4日の愛知・名古屋DIAMOND HALL、12月24日の東京・渋谷Spotify O-EASTといった3会場で行われる。
■東名阪ツアー＜THE BEAT GARDEN one man live tour2024『FORTE』＞
10月05日(土) 大阪・BIGCAT
open17:00 / start18:00
11月04日(祝月) 愛知・名古屋DIAMOND HALL
open17:00 / start18:00
12月24日(火) 東京・渋谷Spotify O-EAST
open18:00 / start19:00
■デジタルシングル「わたし」
2024年7月9日(火)0:00 配信開始
※カンテレ・フジテレビ系 火ドラ★イレブン『あの子の子ども』主題歌
▼iTunesプリオーダー
https://thebeatgarden.lnk.to/Watashi
▼TikTok先行配信
https://thebeatgarden.lnk.to/Watashi_TikTok
▼「わたし」歌詞先行公開
https://www.uta-net.com/song/356493/
▼「わたし」キャンペーン
キャンペーン期間：6月25日(火)23:30〜7月8日(月)23:59
対象サービス：iTunesストア
特典：「わたし」メンバー直筆サイン入りジャケット
https://form.universal-music.co.jp/po_thebeatgarden_watashi/page/index.html
■カンテレ／フジテレビ系 火ドラ★イレブン『あの子の子ども』
出演：桜田ひより、細田佳央太、茅島みずき、野村康太・前田旺志郎、橋本淳・野間口徹、美村里江、石田ひかり 他
原作：蒼井まもる『あの子の子ども』(講談社「別冊フレンドKC」刊)
脚本：蛭田直美
音楽：haruka nakamura
主題歌：THE BEAT GARDEN「わたし」
監督：アベラヒデノブ 山浦未陽 松浦健志
プロデューサー：岡光寛子(カンテレ)
伊藤茜(メディアプルポ)
制作協力：メディアプルポ
制作著作：カンテレ
公式HP：https://www.ktv.jp/anokonokodomo/
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