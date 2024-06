アイデイ商事は、大阪・梅田にあるエグゼクティブレストラン「XEX WEST」とコラボレーションし、一夜限りのスペシャルペアリングディナー「カリビアンBBQナイト」を2024年7月14日(日)に開催します。

アイデイ商事/ XEXWEST「カリビアンBBQナイト」

■日時 : 2024年7月14日(日) 18:00〜21:00(L.O. 20:30)

■場所 : XEX WEST「The BAR」

(大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスエント7F)

■料金 : 8,000円(税・サービス料込)

■定員 : 36名

■予約方法: 予約サイトまたはお電話にて受付(06-4795-0065)

https://www.tablecheck.com/shops/xex-west/reserve?menu_lists%5B%5D=649d32c354db4601ad762cc3

アイデイ商事は、大阪・梅田にあるエグゼクティブレストラン「XEX WEST」とコラボレーションし、一夜限りのスペシャルペアリングディナー「カリビアンBBQナイト」を2024年7月14日(日)に開催!

1890年の創業以来、添加物を一切使用しないナチュラルな製法で作られるサスティナブルなラム酒「フロール・デ・カーニャ」を使用したバーテンダーイチオシのラムハイボールやモヒートなどのラムカクテルと、XEX WESTならではのメインからデザートまでこだわり抜いたラグジュアリーなBBQコースによる珠玉のペアリング体験を、爽やかな夏が感じられるXEX WEST内「The BAR」のテラス席で楽しめます。

■コース内容

メインのボリューム満点のお肉とフレッシュな野菜は、XEX WESTのシェフがお客様の目の前でBBQコンロにて焼き上げます。

【MAIN】 牛ハラミ/豚バラ/ソーセージ/鶏もも肉/海老/USプライムビーフ/

牛タン/ピーマン/パプリカ/エリンギ/玉ねぎ/茄子

【SALAD】トマトドレッシングで和えたサラダ

【PRIMO】ツナとレタスのサラダ冷麺

【DOLCE】桃のコンポート フロール・デ・カーニャを添えて

※雨天時はテラスがクローズになるため、店内で提供します。

※20歳未満の方はご入店いただけません。

※ノースリーブ、ハーフパンツ、サンダルでのご来店はご遠慮いただいています(男性のみ)。

※当日はイベントの様子を撮影予定です。

【XEX WESTとは】

大阪最大級の高級ブランドビル、ハービスエントの最上階唯一の空中庭園があるエグゼクティブレストラン「XEX WEST」。

400坪の広大で贅沢な空間には、“XEXイタリアン”とも称されるオリジナリティ豊かな「Savatore Cuomo Bros.」、ハービスエント唯一の江戸前寿司&和食「aburiyaki & sushi An」、昼はブランドカフェ&ハイティー、夜は外国人シンガーのライブ&夜景を楽しめる「The BAR」。

3つのレストランがワンフロアに融合され、シーンごとに楽しむことができるラグジュアリーな雰囲が楽しめます。

●The BAR

ランチタイムは明るい太陽の光を浴びながら、開放的な雰囲気の中でランチコースや、専属パティシエによるハイティーセットを楽しめます。

ディナータイムは外国人アーティストのライブとお酒を楽しめるバーラウンジ、オープンエアーのテラス席など、各種貸切パーティーやシーンに合わせて多目的に利用できます。

【フロール・デ・カーニャとは】

1890年以来、創業者一族によって生産されるラム酒は、ニカラグアで最も活発な火山であるサンクリストバルの麓にある蒸留所にて100%再生可能エネルギーで蒸留され、人工成分やいかなる種類の添加物も使用せずにバーボン樽で自然熟成されます。

200以上の国際的な賞を受け、世界最大の酒類コンペティションである「International Wine & Spirits Competition」にて2017年に「Global Rum Producer of the Year」、スペインで開催された国際ラム会議が開催するコンクールで世界最高のラム蒸留所に選ばれる等、世界中で高い評価を得ています。

また、持続可能な生産の実践を評され、2020年「Green Awards」にて「Sustainability Award」を受賞しました。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「フロール・デ・カーニャ」使用のモヒートも!アイデイ商事/ XEXWEST「カリビアンBBQナイト」 appeared first on Dtimes.