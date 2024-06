ニャオハなど新たに6デザイン！HIPSHOP「ポケモン Series アンダーウェア」

【HIPSHOP(ヒップショップ)】が、『ポケットモンスター』のアンダーウェア、第三弾を発表しました。

HIPSHOP「ポケモン Series アンダーウェア」

先行予約販売開始 2024年6月26日(水)

HIPSHOP公式オンラインストア

全国販売開始 2024年7月9日(火)

HIPSHOP各店

HIPSHOP公式オンラインストア

ZOZOTOWN

Rakuten ONLINE STORE

Amazon

【HIPSHOP(ヒップショップ)】が、『ポケットモンスター』のアンダーウェア、第三弾を発表!

今回はパルデア地方のポケモンたちが仲間入り!

2020年7月にHIPSHOPから発売されたポケモンデザインのアンダーウェア。

新しい仲間たちが6デザイン登場!

Pokemon Series FRONT

Pokemon Series BACK

新しいラインナップは、

・ピカチュウ(NEWデザイン)

・ニャオハ

・ホゲータ

・クワッス

・コライドン

・ミライドン

以上6種のデザイン。

HIPSHOPの定番“アップアングル”デザインのコレクションは、他にはない圧倒的な可愛さ!

Pokemon Series PACKAGE

パッケージは、『ポケットモンスター』の冒険に欠かせない道具「モンスターボール」をイメージしたデザインで統一。

これは絶対にコンプリートしたくなる!

Pokemon Series BOXER ALL DESIGN

Pokemon Series PACKAGE ALL DESIGN

Pokemon Series KIDS BOXER

Pokemon Series KIDS BOXER ALL DESIGN

今回同じデザインでのキッズサイズの展開もスタート!大好きなポケモンたちといつも一緒。

家族でおそろいにして、みんなでポケモンの魅力を楽しむこともできます!

Shopper

更に店頭でポケモンデザインの商品を購入のお客様には、ポケモン集合!とても贅沢なデザインのHIPSHOPポケモンデザインスペシャルショッパーが付いてきます。

※無くなり次第終了となります。

デザインはシリーズトータルで18種類。

キッズは12種類展開。

大人サイズはM/L/LLの3サイズ展開。

キッズサイズは110/130の2サイズ展開です。

アンダーパンツのボディには、汗を素早く発散しさらりとした肌触りをキープする、速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材を採用しています。

隠れたファッションを楽しめるインナーアイテムはギフトにも最適。

機能性に優れた素材でスポーツやフィットネスの時のアクティブウェアとしても!

新しいポケモンたちも集合したHIPSHOPで、早めにポケモンアイテムをゲットしよう!!

■NEW ARRIVAL

PIKACHU

NYAHOJA

HOGATOR

KUWASSU

KORAIDON

MIRAIDON

PIKACHU

FUSHIGIDANE

HITOKAGE

ZENIGAME

EIEVUI

MEW

NYARTH

KODUCK

YADON

GANGAR

KABIGON

MEWTWO

※上記6種はADULT SIZE のみの展開

ADULT SIZE全18種

各2,800円(税込)

KIDS SIZE 全12種

各2,500円(税込)

SIZE:メンズ/M(ウエスト76〜84cm)

メンズ/L(ウエスト84〜94cm)

メンズ/LL(ウエスト94〜104cm)

キッズ/110(ウエスト49〜55cm)

キッズ/130(ウエスト53〜59cm)

TYPE:転写プリントポリエステル成型-前閉じ

(c)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku

(c)Pokemon

※「Pokemon」の「e」は「アキュートアクセントつきe」が正式表記。

