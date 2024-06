機能性表示食品に！デルタインターナショナル「カリフォルニア生クルミ」

カリフォルニア くるみ協会と、デルタインターナショナルは、同社が輸入販売する「カリフォルニア生クルミ」の機能性表示食品届出が、2024年6月18日付で受理されたことを発表しました。

デルタインターナショナル「クレイン社カリフォルニア生クルミ」

商品名 :クレイン社カリフォルニア生クルミ

内容量 :200g

発売日 :2024年11月15日

価格 :598円(税抜)

販売店舗 :全国のスーパー、ドラッグストアで順次販売

商品分類 :機能性表示食品

届出番号 :J126

機能性関与成分:α-リノレン酸

届出表示 :本品にはα-リノレン酸が含まれます。

α-リノレン酸には

悪玉(LDL)コレステロール値を低下させる機能、

血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があることが

報告されています。

一日摂取目安量:28g(ひとつかみ)

摂取の方法 :一日当たりの摂取目安量:28g(ひとつかみ)を目安に、

そのままお召し上がりください。

販売者 :株式会社デルタインターナショナル

カリフォルニア くるみ協会では、30年以上にわたり、世界各国の研究機関と共に、くるみの摂取と健康に関わる調査・研究に取り組んでまいりました。

これらは、心臓の健康、認知機能、がん、糖尿病、メタボリック・シンドローム、胃腸の健康、体重/身体組織、リプロダクティブヘルス等多岐にわたり、独立した研究者により実施され、査読を経て発表されています。

くるみは、体内で生成されず食品から摂る必要がある必須脂肪酸であるオメガ3脂肪酸(α-リノレン酸=ALA)をナッツの中で唯一豊富に含んでおり*1、その摂取により、心臓、腸、脳の健康をはじめ、ヘルシーエイジングなど様々なベネフィットに繋がることが報告されています*2-5。

今回、日本において、カリフォルニア産くるみ取り扱い大手のデルタインターナショナルと共同で、同社カリフォルニア産くるみ製品の機能性表示食品届出を行い、受理されるに至りました。

本製品では、カリフォルニア産くるみを、1日ひとつかみ(28g)摂取することで、「悪玉(LDL)コレステロール値を下げる」「高めの血圧を下げる」という訴求が可能となります。

カリフォルニア くるみ協会 ロバート・ヴァーループCEOは、「カリフォルニア産くるみとして日本で初めて機能性表示食品の届出が受理されことを大変嬉しく思います。

今回の日本政府による承認を機に、カリフォルニアの太陽と豊かな土壌で、生産者が愛情を込めて育んだカリフォルニア産くるみの栄養価と機能性について、より多くの日本の消費者の皆様に理解していただき、その「おいしさ」と「食感」を毎日の食生活のなかで楽しみながら、健康促進に役立ててもらいたいと思います」と述べています。

また、デルタインターナショナル鳥海敬代表取締役社長は、「これを機に、同社が自信をもって厳選した、おいしく採れたての味わいが楽しめる『カリフォルニア生クルミ』の機能性を積極的にアピールし、ドラッグストア等新たな市場開拓や、スーパーなど既存の市場での拡充にも取り組んでいきたい」と意気込みを語っています。

2023年日本のくるみの輸入量は2013年の11,416トンから58%増の18,033トンに達し、その98%をカリフォルニア産が占めています。

※ 本品は機能性表示食品です。

特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

※ 本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

※ 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

参考資料

*1. USDA National Nutrient Database for Standard Reference (2019)

*2. Fleming JA, Kris-Etherton PM. The evidence for α-linolenic acid and cardiovascular disease benefits: comparisons with eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid. Adv Nutr. 2014;5(6):863S-76S. doi.org/10.3945/an.114.005850.

*3. Pinar-Marti A, et al. Effect of walnut consumption on neuropsychological development in healthy adolescents: A multi-school randomized controlled trial. eClinicalMedicine. 2023;59:101954.

*4. Bamberger C, Rossmeier A, Lechner K, et al. A Walnut-Enriched Diet Affects Gut Microbiome in Healthy Caucasian Subjects: A Randomized, Controlled Trial. Nutrients. 2018, 10, 244.

*5. Freitas-Simoes TM, Wagner M, Samieri C, et al. Consumption of Nuts at Midlife and Healthy Aging in Women. J Aging Res. 2020; Article ID 5651737. doi.org/10.1155/2020/5651737

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 機能性表示食品に!デルタインターナショナル「カリフォルニア生クルミ」 appeared first on Dtimes.