心不全パンデミックに対するサポート環境を整備！SHARE／時計台記念病院｢包括連携協定｣

SHAREは心不全パンデミックに対するサポート環境の整備を目的に、時計台記念病院と包括連携協定を結んだことを発表しました。

時計台記念病院と包括連携協定

【背景】

近年、生活習慣の欧米化に伴う虚血性心疾患(心筋梗塞や狭心症など)の増加や高齢化による高血圧や弁膜症の増加などにより、心不全患者が急増しています。

罹患者数は全国で約120万人、2030年には130万人に達すると推計されています。

【今後の展開】

同社は7月1日に4号店目となるメディカルフィットネス札幌平岡をオープンする等、【個別指導フィットネス スマートウェイ】【20分フィットネス スマートスタジオ】を一部リニューアルする形で、メディカルフィットネスを積極展開していて、2026年中には北海道を中心に全国にメディカルフィットネスを20拠点まで展開する計画です。

時計台記念病院との連携により、札幌市および近郊市町村での在宅生活を望む心不全・生活期にある方々が、心臓リハビリを継続しやすい環境整備に繋がります。

心肺運動負荷試験(CPX)の様子1

心肺運動負荷試験(CPX)の様子2

具体的には、以下の取り組みなどを予定しています。

・未病〜軽症の方々に適正な介入を行い、心臓病の発症数を減らす

・CPX検査(心肺運動負荷試験)の認知向上・普及啓蒙活動

・心臓リハビリ患者で、回復期から生活期へ移行し、在宅生活を望む方に対する運動サポート

・心臓リハビリに関する共同研究・学会発表

・心臓リハビリに携わる人材教育

■メディカルフィットネスとは?

コメディカルスタッフ(理学療法士、作業療法士、看護師、管理栄養士、柔道整復師、鍼灸師、健康運動指導士など)が個別指導を実施するフィットネスクラブであり、医療法人と提携することで<内科疾患><整形外科疾患>がある方に対し、検査成績の改善や健康維持のための課題解決を目的としたサービスを提供します。

厚生労働省が定める一定の基準を満たした「指定運動療法施設」の認定を受けているため、医師の処方に基づき運動療法を実施した場合、施設利用料が医療費控除の対象となります。

※医療費控除の対象となるには条件があります。

指定運動療法施設の一覧はこちら(https://www.kenspo.or.jp/nintei/search/#hokkaidou)

<内科疾患>

脂質異常症・高血圧症・糖尿病または境界型糖尿病、メタボと診断された方、心疾患など

<整形外科疾患>

変形性膝関節症・脊柱管狭窄症・筋膜性腰痛症・肩関節周囲炎・骨粗鬆症など

■サービス内容について

毎週1回20〜40分、理学療法士や健康運動指導士等の専門職によるパーソナルトレーニングを実施します。

合わせて、併設する【20分フィットネス スマートスタジオ】の利用も無制限となります。

利用目的や症状によっては、管理栄養士によるオンライン食事指導サービスも付帯する場合があります。

通常の月会費は19,800円(税込)から28,600円(税込)の間となっており、パーソナルトレーニングの時間、頻度によって変動します。

心拍管理をしながら有酸素運動を実施

痛みや可動域制限がある場合は手技療法も実施

■運営会社について

メディカルフィットネスを運営する株式会社SHAREはリハビリ施設を9拠点、治療院や整体院11拠点、フィットネスクラブ20拠点展開しており、コメディカルスタッフが多数在籍しています。

「運動をしなければならないが、痛みがあってどうしたらよいかわからない。」「血圧等に不安があり、どれくらい運動をしても良いのかがわからない。」など、運動が必要だが一人で取り組むには不安があるという方は多く、このような方々が安心して通える施設としてメディカルフィットネスを展開しています。

公式サイト:

https://www.sha-re.jp/

■メディカルフィットネスの店舗情報

店舗名 :指定運動療法施設 メディカルフィットネス札幌北12条

所在地 :〒065-0012 札幌市東区北12条東4丁目2-1

N12イーストメディカルビル 2階内

営業時間:月・火・水・木・金・土 10:00-19:00

店舗名 :指定運動療法施設 メディカルフィットネス手稲

所在地 :〒006-0811 札幌市手稲区前田1条11丁目1-1

西友手稲店2F スマートスタジオ内

営業時間:月・火・水・木・金・土 10:00-19:00

店舗名 :指定運動療法施設 メディカルフィットネス小樽

所在地 :〒047-0008 北海道小樽市築港11 ウイングベイ小樽 5番街 1階

営業時間:月・火・水・木・金・土 10:00-19:00

店舗名 :指定運動療法施設 メディカルフィットネス札幌平岡

所在地 :〒004-0873 北海道札幌市清田区平岡3条5丁目3-1

イオンモール札幌平岡 1階

営業時間:月・火・水・木・金・土 10:00-19:00

メディカルフィットネス札幌平岡 7月1日OPEN

