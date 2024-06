陸上・女子七種競技 ヘンプヒル恵 選手出演！アトレ「JRE POINT」PRポスター

アトレは、陸上・女子七種競技のヘンプヒル恵 選手(アトレ所属)をイメージキャラクターとしたJR東日本グループ共通ポイントサービス「JRE POINT」のPRポスターを新たに制作しました。

アトレ「JRE POINT」PRポスター

アトレでのお買物シーンで、「貯めて」「使って」いろいろおトクな JRE POINTの魅力と、「100mハードル」「走り高跳び」「砲丸投げ」などの全7種目を競い合う陸上・七種競技に挑み続けるヘンプヒル恵 選手の活躍を、アトレを利用のお客さまに広くお伝えするため、2つのバージョンをデザインしました。

どちらのポスターも「アトレ」「アトレヴィ」各店及び「プレイアトレ土浦」(計25店舗)で2024年6月28日以降順次掲出を開始予定です。

■ポスターデザインの紹介

【ヘンプヒル恵 選手 ver.】

アトレが大切にしている居心地の良い店舗環境をイメージしたデザイン。

ヘンプヒル恵 選手 ver.

【JRE POINT ver.】

JRE POINTとアトレのイメージカラーが特徴のデザイン。

JRE POINT ver.

■ヘンプヒル恵 選手のプロフィール

ヘンプヒル恵 Meg Hemphill

競技種目:陸上競技・混成七種競技

出身地 :京都府

出身校 :中央大学

学生時代から七種競技を中心に活躍。

2017年、第101回 日本陸上競技選手権大会(混成競技)の女子七種競技で自己ベストとなる5,907点を記録して1位(※)となる。

※当時日本歴代2位、日本学生記録

2019年、株式会社アトレに入社。

2022年、第106回 日本陸上競技選手権大会(混成競技)でも、女子七種競技で1位に輝く。

ヘンプヒル恵 選手

◎混成競技・女子七種競技とは?

引用:日本陸上競技連盟公式サイト(https://www.jaaf.or.jp/)

混成競技は走・投・跳から構成される複数の種目を1人の選手が行う競技。

各種目の合計得点で順位を競います。

男子は2日間で十種目(1日目:100m、走幅跳、砲丸投、走高跳、400m、2日目:110mハードル、円盤投、棒高跳、やり投、1500m)、女子は七種目(1日目:100mハードル、走高跳、砲丸投、200m、2日目:走幅跳、やり投、800m)を行い、陸上競技のなかでも最も過酷な競技と言われ、その勝者は「キングオブアスリート」「クイーンオブアスリート」と呼ばれます。

◎詳しい戦績は、アトレ ホームページの特設サイト「GO!MEG」へ

https://www.atre.co.jp/event/meg_hemphill/

GO MEG

■ヘンプヒル恵 選手 最新動向

◎第108回 日本陸上競技選手権大会・混成競技に出場

2024年6月22日(土)・6月23日(日)の2日間、「第108回 日本陸上競技選手権大会・混成競技」が岐阜メモリアルセンター長良川競技場(岐阜県)で行われ、2大会ぶりの優勝を狙ったヘンプヒル恵 選手は、5,664点で準優勝(2位)となりました。

来年、東京で開催予定の世界陸上出場に向けてさらにチャレンジし続けるヘンプヒル恵 選手に今後もあたたかいご声援をよろしくお願いします。

【ヘンプヒル恵 選手からのコメント】

「6月22日、23日に岐阜県で行われました第108回 日本陸上競技選手権大会・混成競技において準優勝することができました。

目指していたところ届かずとても悔しい結果となりましたが、たくさんの方の応援のおかげで、最後まで諦めず走りきることができました。

ありがとうございました。

来年は東京で世界陸上がありますので、皆さまにかっこいい姿をお見せできるよう引き続き精進します。

今後もアトレのヘンプヒル恵をどうぞよろしくお願いします!」

■貯めて、使って、いろいろおトクなJRE POINT!

JRE POINTはオトクがたくさん!!

JRE POINT

■毎月、月末は…【JRE POINT】月末ごほうびキャンペーン

月末の金・土・日は、アトレ・アトレヴィ各店でのお買物をおトクに楽しめます!

月末ごほうびキャンペーン

■アトレ・アトレヴィ各店で開催!「ハッピーWポイント」

「ハッピーWポイント」開催日には、100円(税抜)ごとにJRE POINTが2ポイント貯まります。

※開催日は「アトレ公式LINE」やホームページで確認してください。

ハッピーWポイント

■JRE CARD(クレジットカード)

クレジット利用でJRE POINT 最大3.5%還元!(※)

(※) JRE CARD優待店での利用に限ります。

利用条件により、還元率が異なる場合があります。

JRE CARD

