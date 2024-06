カールツァイスビジョンジャパンは、2024年7月1日よりオウンドメディア “ZEISS PEOPLE” のリニューアルを実施、連動して “NOBODY SEES LIKE YOU” をテーマに期間限定で広告活動を強化することで、Lifetime Eye Care BrandとしてのZEISSの魅力を伝えていきます。

カールツァイスビジョンジャパン“ZEISS PEOPLE” リニューアル

URL:

https://www.people.zeiss.co.jp/

〜ZEISS PEOPLE コンセプトリニューアル〜

● 従来の「レンズを考えるメディア。」から「視覚体験共有プラットフォーム」へとコンセプトをリニューアル。

〜NOBODY SEES LIKE YOU 広告キャンペーン〜

● YouTube、Meta、LINE、Google上にてデジタル広告/広告配信期間 7月1日〜8月31日

● 交通広告:東京メトロ 銀座駅、JR博多駅/広告掲示期間 7月1日〜7月7日

【ZEISS PEOPLE コンセプトリニューアル】

リニューアルイメージ

ZEISS PEOPLE リニューアルイメージ1

ZEISS PEOPLE リニューアルイメージ2

2021年8月に「レンズを考えるメディア。」をコンセプトにスタートした “ZEISS PEOPLE” のコンセプトが7月よりリニューアルされます。

新しいコンセプトは

for Diversity,

for Sustainability,

and for the PEOPLE.

すべての人に『あなたにとっての快適な視覚』を、そしてより多くの人に『視覚から拡がる新たな体験』を共有することで、Quality of Vision(QoV)に貢献する「視覚体験共有プラットフォーム」として生まれ変わります。

【NOBODY SEES LIKE YOU 広告キャンペーン】

見た人の感情を揺さぶるストーリー性のあるコンテンツにてデジタル広告および交通広告(全国2箇所)を実施します。

《キャンペーンコンセプト》

- NOBODY SEES LIKE YOU -

あなたと同じ視覚体験ができる人は、あなた一人しかいません。

ZEISSは一人ひとりに最適な視覚ケアを提供することで、多様性にあふれる人々の人生をより豊かなものにすることを目指します。

NOBODY SEES LIKE YOU

《デジタル広告》

YouTube、Meta、LINE、Google/広告配信期間 7月1日〜8月31日

コンテンツイメージ

デジタル広告イメージ1

デジタル広告イメージ2

デジタル広告イメージ3

《交通広告》

東京メトロ 銀座駅、JR博多駅構内に掲示/広告掲示期間 7月1日〜7月7日

〈銀座駅イメージ〉

交通広告銀座駅1

交通広告銀座駅2

〈博多駅イメージ〉

交通広告博多駅1

交通広告博多駅2

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post オウンドメディアリニューアル!カールツァイスビジョンジャパン“ZEISS PEOPLE” appeared first on Dtimes.