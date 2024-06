大人気イラストレーター「Honobono」コラボ！「タマ＆フレンズ〜うちのタマ知りませんか？〜」LINEスタンプ

ソニー・クリエイティブプロダクツのオリジナルキャラクター、「タマ&フレンズ〜うちのタマ知りませんか?〜」は、6月28日(金)のタマの誕生日を記念して、大人気イラストレーター「Honobono」とコラボレーションしたオリジナルLINEスタンプを発売します。

「タマ&フレンズ〜うちのタマ知りませんか?〜」LINEスタンプ

■発売日 : 2024年6月28日(金)

■価格 : 50コイン

■全8種類

■購入用URL:https://line.me/S/sticker/26691277

スタンプは全8種類。

「Honobono」らしい優しく可愛らしいタッチのデザインで、使いやすい日常会話のスタンプです。

おはよう

好き

ありがとう

よろしく

楽しい

おつかれさま

うるうる

おやすみ

【「Honobono」について】

LINE Creators Marketでスタンプの制作を始めて2024年で10年を迎える、トークが和む癒し系のやさしいスタンプ制作で大人気のイラストレーター。

LINE公式アカウントの友だち数は1,160万人を超える(2024年6月現在)

▼LINE Creators MVP AWARD受賞歴

2021年 グランプリ(スタンプ)

2019年 グランプリ(着せかえ)

2019年 準グランプリ(絵文字)

