中華そば専門チェーン店「天下一品」と、羽毛商品メーカーとして、歴史と格式を持ち続けるブランド「NANGA」(ナンガ)との異色のコラボレーションが実現。

ナンガ人気商品である「オーロラテックスダウンジャケット」シリーズから、天下一品とのコラボデザインを予約販売します。

天下一品/NANGA「オーロラテックスダウンジャケット」

NANGA×TENKAIPPIN AURORA TEX DOWN JACKET

〇オーロラテックスダウンジャケットとは?

オーロラテックスダウンジャケットとは、ナンガのフラッグシップモデルで、表地にはナンガが独自開発した防水透湿素材「オーロラテックス(R)」が使用されています。

『オーロラテックス(R)』とは、多孔質ポリウレタン防水コーティング加工を施したナイロン生地のことで、防水性を高めると蒸気透湿性が低下するという問題を高レベルで解決した素材です。

激しい雨風の中でも、水を通さず、衣類内の蒸れを抑え、ドライな着心地を維持することができます。

オーロラテックス(R)

また、封入してあるダウンにもこだわりが詰まっています。

スペイン産の高品質ダウンを国内企業の河田フェザーに依頼し、洗浄・精製されたダウンのみを使用。

ダウン90%、フェザー10%(フィルパワー760FP)とパフォーマンスに優れた高品質ダウンとなっています。

スペイン産ホワイトダックダウン(760FP)

◆ナンガ×天下一品<コラボレーションダウンジャケット>の紹介

今回のコラボレーションでは、このオーロラテックスダウンジャケットをベースに、両社のアイデンティティを存分に落とし込んだ魅力的な商品に仕上がりました。

NANGA×TENKAIPPIN AURORA TEX DOWN JAKCET

●POINT1

左右のアーム部分には、脱着可能なベルクロワッペンが付いています。

ナンガ×天下一品のコラボレーションロゴをはじめ、両ブランドロゴの全3種類がセットに。

その日の気分でワッペンを付け替えることができます。

ベルクロワッペン

3種のベルクロワッペン

●POINT2

首元のスピンドル部分は、黄色と緑で“麺”と“ねぎ”を表現。

細かい部分にも天下一品らしさを出しています。

ゴムスピンドル(イエロー)・グログラン(グリーン)

●POINT3

ダウンジャケットの内側は、天下一品の“こってりスープ”をイメージしたカラーに。

裏地中央には天下一品のロゴと、ラーメン鉢に記載されている“明日もお待ちしてます。

”になぞらえて、いつでもどこでも着用して欲しいという想いを込めて、「明日も着てください。」のフレーズを。

その両サイドには京都・桜凛堂の一筆絵師手島氏が描いた一筆龍が大きくデザインされています。

一筆龍…龍の胴体部分を一筆で描き【一繋ぎで途切れない】ことから縁起が良いとされています。

ダウンジャケット裏地

桜凛堂・一筆絵師手島氏「一筆龍」

◆商品概要

商品名 :NANGA×TENKAIPPIN AURORA TEX DOWN JAKCET /

ナンガ×天下一品 オーロラテックスダウンジャケット

販売価格:税込69,300円

サイズ :S,M,L,XL ※各サイズの詳細は下記を確認してください。

カラー :BLK(ブラック)

素材 :(表生地)40dn オーロラテックス(R)

(裏生地)40dn ナイロンタフタ

サイズ表

※パターン寸法の為、数センチ程度誤差がある場合があります。

予めご了承ください。

◆予約販売について

予約販売期間:2024年7月1日(月)12:00〜7月31日(水)23:59

商品のお届けは2024年12月頃を予定しています。

下記特設サイトならびに一部店舗より予約がいただけます。

URL:天下一品特設サイト :

NANGA×天下一品 ダウンジャケット販売

NANGA特設サイト :

SPECIAL COLLABORATION contents

NANGA SHOP HARAJUKU: 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-16-19 原宿WATビル101

また、今回期間中に商品を予約購入しました方には、ダウン製品の自宅での保管に便利なメッシュバッグが付いてきます!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 3種のベルクロワッペン付き!天下一品/NANGA「オーロラテックスダウンジャケット」 appeared first on Dtimes.