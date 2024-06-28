À¾Éð¤Î4ÈÖ¡¢´ß½á°ìÏº¤¬ÀèÀ©ÂÇ¡¡³ÚÅ·¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¸Å¼Õ¼ù¤«¤é¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¡¡¥ê¡¼¥°ÀïºÆ³«¤«¤é4ÈÖ¤ËºÂ¤Ã¤Æ6»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ
¡¡¢¡³ÚÅ·¡½À¾Éð¡Ê28Æü¡¢¤¤é¤ä¤«¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡À¾Éð¤Î´ß½á°ìÏº¤¬¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡£4²ó1»à»°ÎÝ¤Ç¡¢³ÚÅ·ÀèÈ¯¤Î¸Å¼Õ¼ù¤«¤é¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÀèÀ©¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ìº¸ÏÓ¤¬Åê¤¸¤¿³°´ó¤ê¤ÎÄ¾µå¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡5Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤¬ºÆ³«¤·¤¿21Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤«¤é4ÈÖ¤ËºÂ¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç6»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡£22Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ï5¹æ3¥é¥ó¤Ç¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¤ò±ç¸î¤¹¤ë¤È¡¢25Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤âÎ¾¥Á¡¼¥àÄÌ¤¸¤ÆÍ£°ì¤ÎÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ëº¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ò½é²ó¤ËÊü¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤â¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£