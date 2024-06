新たな恋のお相手？『AND JUST LIKE THAT』シーズン3に3人の追加キャスト

米Maxにて2025年に配信予定の『SEX AND THE CITY』の続編ドラマ『AND JUST LIKE THAT.../セックス・アンド・ザ・シティ新章』シーズン3に、新たに3人のキャストが加わることが明らかとなった。米Varietyなど複数のメディアが報じている。

シーズン2に出てきた二人のゲストがレギュラーに

3人の新キャストは、『SUPERGIRL/スーパーガール』のメカッド・ブルックス、『The Defeated −混沌のベルリン−』のローガン・マーシャル=グリーン、『デスパレートな妻たち』のジョナサン・ケイク。それぞれの役柄は不明だが、いずれもゲストとしての参加になるという。『SEX AND THE CITY』の頃から同シリーズではキャラクターたちの恋愛を描いているため、今回加わった3人もキャリーたちの恋のお相手を務めることになるのかもしれない。シーズン3はすでにニューヨークで撮影が始まっている。

今回の新キャスト参加に合わせて、シーズン2にゲスト出演していた二人、アンソニーの恋人ジュゼッペ役のセバスティアーノ・ピガッツィと、ミランダが知り合ったテレビプロデューサー、ジョイ役のドリー・ウェルズがレギュラーに昇格することも判明。

なお、このシーズン3には、過去2シーズンに出ていたノンバイナリーのチェ・ディアス役のサラ・ラミレス、大学教授ニア・ウォーラス役のカレン・ピットマンが戻ってこない。新キャストとしては、ニューヨーク生まれでコメディアン、俳優として知られるロージー・オドネル(『Lの世界 ジェネレーションQ』)が出演することを先月、自身のInstagramで明かしていた。

『AND JUST LIKE THAT.../セックス・アンド・ザ・シティ新章』シーズン1〜2はU-NEXTにて配信中。(海外ドラマNAVI)

