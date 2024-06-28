Little Glee Monster、アニメ『天穂のサクナヒメ』EDテーマ「ORIGAMI」の配信ジャケット公開
■新曲「ORIGAMI」は、7月7日から先行配信がスタート！
Little Glee Monsterが、新曲「ORIGAMI」の配信ジャケットを公開した。
「ORIGAMI」は、8月7日に発売するニューシングルの表題曲で、TVアニメ『天穂のサクナヒメ』のエンディングテーマ。7月7日から先行配信される。
なお、Little Glee Monsterは7月5・6日に全国ツアー『Little Glee Monster Live Tour 2024 “UNLOCK!”』のセミファイナル（追加公演）およびファイナル公演を東京・東京ガーデンシアターで開催する。
リリース情報
2024.07.07 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ORIGAMI」
2024.08.07 ON SALE
SINGLE「ORIGAMI」
TVアニメ『天穂のサクナヒメ』作品サイト
https://sakuna-anime.com/
10周年特設サイト
https://www.littlegleemonster.com/10th/
Little Glee Monster OFFICIAL SITE
https://www.littlegleemonster.com/