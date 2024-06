アーティスト・Aimerが、2024年7月より放送開始となる TVアニメ『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』第2クールのオープニングテーマを担当することが決定した。Aimerが歌うオープニングテーマのタイトルは「Sign (サイン)」。『狼と香辛料』の作品が持つ切なく広大な世界観と、主人公・ロレンスとヒロイン・ホロの新たな旅路を音楽で彩る。TVアニメ『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』第2クールの最新PVでは、主題歌の一部を聴くことができるので、あわせてチェックしておきたい。○●TVアニメ『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』第2クール最新PV◎Aimerのコメント第2クールオープニングテーマ「Sign」が、『狼と香辛料』を愛するみなさんの心に残る楽曲になれたらとても嬉しいです。長い旅を続ける二人を、各話でこの曲が、やさしく送り出せますよう。