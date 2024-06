ソル・ギョング＆EXO ディオ＆キム・ヒエ出演の映画「THE MOON」メイキング映像が公開

韓流トップスターのソル・ギョング、ド・ギョンス、キム・ヒエ共演! 映画『神と共に』シリーズを手掛けたキム・ヨンファ監督のSF超大作「THE MOON」が、遂にこの夏、日本に上陸する。「ペパーミント・キャンディー」ほか、韓国映画界を代表するベテラン俳優ソル・ギョングをはじめ、アジア全土で絶大な人気を誇るK-POPグループEXOのメインボーカルを務めるド・ギョンスが、「神と共に」に続きキム・ヨンファ監督作で兵役後初の映画出演を果たす。さらに、大ヒットTVシリーズ「夫婦の世界」での熱演が記憶に新しいキム・ヒエらが名を連ねている。盤石の布陣で、ハリウッド超大作級の作品を完成させた。

今回新たなメイキング映像が到着! 「韓国初 月探査日誌/月への挑戦」というタイトルが付けられており、兵役後初の映画出演となったド・ギョンス、名優ソル・ギョング、キム・ヒエらが、インタビューに答えていく。映像冒頭にド・ギョンスが「まるで本物の宇宙船でした」と発言すると、続けてソル・ギョング、キム・ヒエといったキャスト陣も、宇宙セットの完成度に舌を巻いた明かす。映画「神と共に」シリーズを手掛け、本作のメガホンを取るキム・ヨンファ監督が掲げた、「没入感のある作品にしよう」「4Kで制作してみよう」などの課題を成し遂げるために、美術監督・撮影監督といったスタッフ陣が、メッセージを寄せていく。撮影監督「目指したのは、最高のクオリティです。一番話し合ったのは、“光”です。いかに“黒”をコントロールできるかです」、美術監督「宇宙にいるような感覚を、劇場で味わってもらいたい。月は深い闇に覆われています。その闇をどう表現するか考えました」といった細かなディテールの説明と共に、宇宙船、月面での撮影シーンが映し出されていく。続けてキム・ヨンファ監督が、解説を付け加える。「太陽から届く一筋の光は救いの光であり、それ以外の空間は闇と恐怖が支配している。美術や VFX の力で実現しました」とコメントすると、真っ暗闇の月面セットの上で、一筋の光に照らされるド・ギョンスの姿が確認出来る。こだわりが詰め込まれたセットで演技を行ったド・ギョンスは「とてもリアルな空間で演じやすかったです」と語り、久々の映画出演にもかかわらず、新人宇宙飛行士・ソヌを上手く演じることが出来たことが伺い知れる。

■作品情報

映画「THE MOON」

7月5日(金)新宿バルト9 ほか全国ロードショー



【CAST&STAFF】

監督:キム・ヨンファ

出演:ソル・ギョング、ド・ギョンス、キム・ヒエ



2023年|韓国|韓国語・英語|129分|カラー|ビスタ|5.1ch|原題:더 문|字幕翻訳:根本理恵|字幕監修:柳川孝二|映倫:G|配給:クロックワークス

(C)2023 CJ ENM Co., Ltd., CJ ENM STUDIOS, BLAAD STUDIOS ALL RIGHTS RESERVED



<あらすじ>

月面の有人探査を叶えるべく、3人のクルーを乗せた韓国の有人ロケット・ウリ号は宇宙へ旅立った。しかし月周回軌道への進入を目前にしながら太陽風の影響で通信トラブルが発生し、修理中の事故によりクルーの命が失われる。唯一残された新人宇宙飛行士ソヌ(ド・ギョンス)を生還させるため、5年前の有人ロケット爆発事故の責任を取り組織を去った当時の責任者ジェグク(ソル・ギョング)が宇宙センターへ呼び戻される。一方、仲間の遺志を継ぐ決断をしたソヌは、重大な危機に直面しながらも月面への着陸を成功させる。僅かな救出の可能性に懸けて地上スタッフが奔走するなか、果たしてソヌは再び地球の大地を踏むことができるのか。



■関連リンク

映画「THE MOON」公式HP