ポケモンセンターに8月3日、パモ・パモット・パーモットたちの群れにフォーカスしたグッズ「PAMO NO MURE」が登場する。メインアートには、パモたちが群れで仲良く生活する様子が、水彩スケッチ調に描かれており、ラインナップは、頭と腕が動かせるパモの等身大ぬいぐるみや、集めても楽しいパモ・パモット・パーモットの手のりぬいぐるみをはじめ、飲み物を入れるとパモの姿が現れるダブルウォールグラスや、カップなどのフチにパモットの腕がかけられるスプーンなど、遊び心あふれる楽しいグッズがそろっている。

さらに、ふわふわのフロッキー加工がかわいらしい、カプセルトイ「ふわふわドール PAMO NO MURE」も登場。全6種類のうち、何が出るかはお楽しみで、表情豊かなパモたちのふわふわドールとなる。ポケモンセンターオンラインでは、8月1日(木)10時より取り扱い開始。同じく8月3日、東京・日本橋と大阪・心斎橋の「ポケモンカフェ」に、パモがモチーフのメニューが新登場。フード・スイーツ・ドリンクに加え、オリジナルのドリンクコースターなど、パモづくしのお楽しみが盛りだくさんの内容となる。■商品一覧等身大ポージングぬいぐるみ PAMO NO MURE パモ 6,600円(★)もっちり手のりぬいぐるみ PAMO NO MURE パモ 1,100円(★)もっちり手のりぬいぐるみ PAMO NO MURE おねんねパモ 1,100円(★)もっちり手のりぬいぐるみ PAMO NO MURE はつでんパモ 1,100円(★)もっちり手のりぬいぐるみ PAMO NO MURE パモット 1,320円(★)もっちり手のりぬいぐるみ PAMO NO MURE おねんねパモット 1,320円(★)もっちり手のりぬいぐるみ PAMO NO MURE パーモット 1,650円もっちり手のりぬいぐるみ PAMO NO MURE おねんねパーモット 1,650円(★)ふわふわドール PAMO NO MURE 400円※全6種。種類は選べません。ダブルウォールグラス パモ 3,300円フチにかけられるスプーン パモット 1,100円マルチに使えるおくすりケース PAMO NO MURE 550円ガーゼケット PAMO NO MURE 4,620円キャンバストート PAMO NO MURE 3,520円キャンバス巾着 PAMO NO MURE 1,320円キャンバスポーチ PAMO NO MURE 1,540円【選べる】ハンドタオル PAMO NO MURE はつでん 660円【選べる】ハンドタオル PAMO NO MURE おねんね 660円イーゼル付きミニアート PAMO NO MURE そうぐう 990円イーゼル付きミニアート PAMO NO MURE すいえい 990円イーゼル付きミニアート PAMO NO MURE はつでん 990円イーゼル付きミニアート PAMO NO MURE おねんね 990円マグネットコレクション PAMO NO MURE 660円※全10種。種類は選べません。3連メタルキーホルダー PAMO NO MURE そうぐう 880円3連メタルキーホルダー PAMO NO MURE すいえい 880円3連メタルキーホルダー PAMO NO MURE はつでん 880円3連メタルキーホルダー PAMO NO MURE おねんね 880円Tシャツ PAMO NO MURE 130cm 2,970円Tシャツ PAMO NO MURE S 3,850円Tシャツ PAMO NO MURE M 3,850円Tシャツ PAMO NO MURE L 3,850円ステッカー4枚セット PAMO NO MURE 1,100円ロールふせん PAMO NO MURE 660円アソートシール PAMO NO MURE 660円A4クリアファイル2枚セット PAMO NO MURE 550円クロッキーブックS PAMO NO MURE 748円