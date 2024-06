健康教育を子供たちに提供するコンペティション！Tokyo Junior Grand Prix×国際文化交流パーティー

『Tokyo Grand Prix』は東京都港区に拠点を構える“Tokyo Grand Prix 事務局”が運営する健康教育を子供たちに提供する愛情いっぱいのコンペティションです。

国籍を問わず参加できるTokyo Junior Grand Prixを毎年開催しています。

Tokyo Grand Prixファイナリストの方々の国際的な活躍の場として国際文化交流パーティーをTokyo Junior Grand Prixと同日の2024年7月31日(水)にHYATT REGENCY Tokyoで開催します。

Tokyo Junior Grand Prix×国際文化交流パーティー

■イベントタイトル

2024 Tokyo Junior Grand Prix × International Cultural Exchange

■開催日時

7月31日(水)17時オープン

来賓&役員 挨拶

Tokyo Grand Prix ゲスト出演

子供達へのプレゼント

Bulgaria Dance Show

20:00 終了予定

*ブルガリア共和国から25名のダンスグループが来日公演!!

Community center “VASIL LEVSKI 1927” with Dance groups “STAROPLANINSKA KITKA” and “KUKERI”

■開催場所

HYATT REGENCY Tokyo (新宿) センチュリールーム

■チケット(税込み) ビュッフェ付き

一般 8,800円

VIP 15,000円

会場内特典

*ブルガリア産のチーズの紹介やお酒“ラキア”の試飲コーナー

*Tokyo Grand Prix プロデュース 引き締めクリームの試供品配布

■2024 Tokyo Grand Prix主な賞の紹介

*同日お昼の部で入賞者決定しグランプリの子供達が国際文化交流パーティーにてゲスト出演します。

健康な親子愛をテーマに2024年もたくさんの賞を提供します。

参加賞も多数あります。

再参加、初参加ともに来年以降の親子エントリーをお待ちしています。

<Tokyo Grand Prix グランプリ>

・Tokyo Grand Prix グランプリ ティアラ&サッシュ贈呈

・賞金10万円

・表情筋治療 10万円分が1年間有効

・次期、イメージモデルとしてゲスト出演

<Tokyo Grand Prix 準グランプリ>

・Tokyo Grand Prix 準グランプリ ティアラ&サッシュ贈呈

・賞金5万円

・表情筋治療 5万円分が1年間有効

・次期、Top入賞者タレントショーご出演

<BIG ECHO賞>第一興商

*Tokyo Grand Prix グランプリ3名に年間カラオケパスポートを贈呈します

<八代華代子スピーチデザイン賞>

図書カード 5名以内

*全出演者の中から特に心に響くスピーチをした方々に贈ります

<Andonov Selection賞>

*全体から3名にAndonov Selectionからブルガリア花冠を贈呈

<Junスタイルクイーン賞>

親子で社交ダンスレッスン体験 3名以内

*全出演者の中から社交ダンス体験レッスンを贈呈します

<前迫潤哉パーフェクトボイス賞>

ボイストレーニング体験 1名

*全出演者の中から素敵な声の持ち主を発掘させていただきます

<株式会社Timelessブランディングムービー賞>

参加者全員

*親子の思い出に参加者全員に当日の映像をプレゼントします

<株式会社フロンティア 環境賞>

参加者全員

*身近な所から省エネを!多くの電気を消費するエアコンを約20%回復(省エネ化)する商品を贈呈します!

<エランドゥボーテ・ビューティー賞>

出演者から親子で3組にエステ券を贈呈

<Hannah国際映画出演賞>

2024ファイナリストから1名ご出演

<Tamu Tamu賞>

来年4月公開予定の映画主題歌で1名歌手デビューしていただきます

<Grazia賞>

出演者全員に以下のdireia お化粧品を贈呈

direiaTOBBクリーム(イエロー)

<ULTOWAプラズマ美髪賞>

出演者全員にプラズマシャンプー&コンディショナー セットを贈呈

<ジュエリーキッズミュージカルスクール賞>

*ミュージカルの体験レッスン無料チケットを出演者から5名程度に贈呈

*出演者の方に基礎クラスレッスンが受けたい子供に1レッスン以下から選んで体験レッスン贈呈

<医療法人 健康美アンバサダー賞>

*Tokyo Grand Prix グランプリ、Tokyo Grand Prix 準グランプリ、健康美アンバサダー賞の皆さまの中から地下鉄広告、郵便局ポスター広告出演いただきます

以下は参加者全員

*ご家族で使用いただける歯科用品を贈呈します

*Tokyo Grand Prixファイナリスト ティアラ&サッシュを贈呈

*表情筋トレーニングレッスン

